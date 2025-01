video suggerito

AZ-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni AZ Alkmaar-Roma è la settima partita della fase del girone unico di Europa League in programma oggi alle 18:45 all'AFAS Stadion. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Le ultime news sulle formazioni.

La Roma gioca alle 18:45 la partita sul campo dell'AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della fase a girone unico di Europa League. A trasmetterla in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) saranno i canali di Sky e NOW. Non è prevista messa in onda gratis su Tv8.

La gara contro l'AZ Alkmaar (19°, a -1 dai capitolini) è da vincere a tutti i costi per i giallorossi che occupano il 14° posto in classifica generale con 9 punti: 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta è il cammino in coppa (con +3 quanto a differenza reti). Una quota che, a giudicare dal piazzamento delle concorrenti, non dà ancora la certezza di superare il turno. Tutto può ancora accadere, sia accedere ai playoff dei sedicesimi (traguardo alla portata) sia qualificarsi direttamente agli ottavi (ipotesi più difficile) in base a una combinazione favorevole di risultati.

Partita: AZ Alkmaar-Roma

Dove: AFAS Stadion, Alkmaar

Quando: giovedì 23 gennaio

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: 7ª giornata, Europa League

Dove vedere AZ in diretta TV: la partita non è in chiaro

Il fischio d'inizio di AZ Alkmaar-Roma è in programma per le 18:45. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. ein chiaro per tutti ma solo per gli abbonati a Sky e agli utenti registrati alla piattaforma NOW. Sarà possibile vederla sui canali 201 (Sky Sport 1) e 252 (Sky Sport) dell'emittente satellitare.

AZ Alkmaar-Roma dove vederla in diretta streaming

AZ Alkmaar-Roma sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre per gli abbonati a Sky (che potranno vederla attraverso la app di Sky Go) oppure per coloro che hanno sottoscritto e pagato il pass sport di NOW.

AZ Alkmaar-Roma, le probabili formazioni

Claudio Ranieri ha disegnato la formazione della Roma che affronterà l'AZ Alkmaar. Davanti a Svilar, fiducia al trio di centrali composto da Mancini, Ndicka, Hermoso (ma attenzione alla possibilità di avere Hummels dall'inizio). A centrocampo esterni Saelemaekers ed El Shaarawy con Paredes, Koné e Pisilli nel ruolo di lotta e di governo. In avanti ci sarà Soulé accanto al colosso Dovbyk. Dovrebbe riposare Dybala.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott. Allenatore: Jansen.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.