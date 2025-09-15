Audero salva la Cremonese, a Verona finisce 0-0: la prima di Vardy in Serie A si chiude senza squilli

Audero salva la Cremonese, il Verona non riesce a fare gol e allo stadio Bentegodi finisce 0-0: la prima di Jamie Vardy in Serie A si chiude senza squilli. La squadra di Paolo Zanetti avrebbe meritato di più per quanto costruito ma è mancato sempre il guizzo negli ultimi 16 metri. La Cremo di Davide Nicola porta a casa un punto non facendo una grande prova.

La coppia d'attacco del Verona formata da Giovane e Orban ha creato diverse azioni pericolose, con Audero sempre concentratissimo nel disinnescare le offensive scaligere. Da segnalare l'infortunio di Roberto Gagliardini, arrivato all'Hellas qualche giorno fa ed è uscito in lacrime per un problema alla spalla dopo mezz'ora di gioco; e quello di Martin Frese, sostituito nella ripresa.

La prima di Jamie Vardy in Serie A si chiude senza squilli

L'attaccante inglese ha giocato 31′ ma ha toccato pochissimi palloni in zona pericolosa. C'era grande attesa di vederlo all'opera ma l'ex Leicester non è mai stato messo in condizione di poter battere a rete, anche in virtù della prova non positiva della Cremo in fase offensiva.

Non aver perso è una buona notizia per Nicola, che può essere soddisfatto della prestazione del pacchetto difensivo ma la squadra grigiorossa deve crescere e cercare di essere più incisiva nella fase di costruzione e conclusione.

Verona-Cremonese, il tabellino

RETI: /

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese (69′ Bella-Kotchap); Belghali, Serdar, Gagliardini (30′ Akpa-Akpro, 80′ Niasse), Bernede (80′ Al-Musrati), Bradaric; Giovane, Orban (80′ Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Ajayi, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (86′ Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (58′ Sarmiento), Vandeputte (58′ Grassi), Pezzella; Bonazzoli (58′ Vardy), Sanabria (66′ Vazquez). A disposizione: Silvestri, Nava, Johnsen, Moumbagna, Morante, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco).