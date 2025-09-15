L’esordio di Gagliardini col Verona dura mezz’ora, infortunio alla spalla e cambio: il dolore è atroce

L’esordio di Roberto Gagliardini con l’Hellas Verona dura mezz’ora, infortunio alla spalla per il centrocampista ex Inter e Monza: il dolore è atroce e Zanetti è costretto alla sostituzione.

Roberto Gagliardini si fa male e il suo esordio con il Verona dura mezz'ora: il centrocampista ex Inter e Monza è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio alla spalla che ha portato l'allenatore Paolo Zanetti al cambio con Akpa-Akpro al minuto 30 del primo tempo del match contro la Cremonese.

È lui l'ultimo rinforzo della campagna acquisti della squadra gialloblù: Gagliardini era svincolato e si è accasato a Verona firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per capire l'entità del problema e il club comunicherà se e quanto Gagliardini dovrà stare fermo.

Zanetti: "Gagliardini è entrato prepotentemente dentro la squadra"

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha presentato a DAZN la partita contro la Cremonese e ha esaltato il modo in cui Roberto Gagliardini si è inserito nel gruppo: "Ho ricevuto segnali di un ragazzo che conoscevo, di un leader che voleva entrare subito prepotentemente dentro la squadra. È arrivato e ha dimostrato di stare già in una buona condizione. Normalmente lui e Orban devono giocare per crescere, però in questo momento hanno una condizione sufficiente per partire dall’inizio".

In pochi si aspettavano di vedere Gagliardini dal 1′ già in questa partita ma Zanetti lo ha visto bene nei pochi allenamenti che ha fatto con l'Hellas e ha scelto di inserirlo subito in mezzo al campo con Serdar e Bernede.

Gagliardini al Verona: contratto di un anno

Roberto Gagliardini era rimasto svincolato dopo le ultime due stagioni al Monza in Serie A, con cui ha collezionato 42 presenze e realizzato un solo gol. Questo l'annuncio del club scaligero.