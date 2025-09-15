L’esordio di Gagliardini col Verona dura mezz’ora, infortunio alla spalla e cambio: il dolore è atroce
Roberto Gagliardini si fa male e il suo esordio con il Verona dura mezz'ora: il centrocampista ex Inter e Monza è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio alla spalla che ha portato l'allenatore Paolo Zanetti al cambio con Akpa-Akpro al minuto 30 del primo tempo del match contro la Cremonese.
È lui l'ultimo rinforzo della campagna acquisti della squadra gialloblù: Gagliardini era svincolato e si è accasato a Verona firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.
Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per capire l'entità del problema e il club comunicherà se e quanto Gagliardini dovrà stare fermo.
Zanetti: "Gagliardini è entrato prepotentemente dentro la squadra"
L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha presentato a DAZN la partita contro la Cremonese e ha esaltato il modo in cui Roberto Gagliardini si è inserito nel gruppo: "Ho ricevuto segnali di un ragazzo che conoscevo, di un leader che voleva entrare subito prepotentemente dentro la squadra. È arrivato e ha dimostrato di stare già in una buona condizione. Normalmente lui e Orban devono giocare per crescere, però in questo momento hanno una condizione sufficiente per partire dall’inizio".
In pochi si aspettavano di vedere Gagliardini dal 1′ già in questa partita ma Zanetti lo ha visto bene nei pochi allenamenti che ha fatto con l'Hellas e ha scelto di inserirlo subito in mezzo al campo con Serdar e Bernede.
Gagliardini al Verona: contratto di un anno
Roberto Gagliardini era rimasto svincolato dopo le ultime due stagioni al Monza in Serie A, con cui ha collezionato 42 presenze e realizzato un solo gol. Questo l'annuncio del club scaligero.
Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista italiano Roberto Gagliardini, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026.
Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, Gagliardini cresce nel Settore Giovanile dell'Atalanta. Esordisce in Prima squadra il 4 dicembre 2013, nei sedicesimi di Coppa Italia vinti 2-0 contro il Sassuolo. Dopo i prestiti in Serie B al Cesena, allo Spezia, e al Vicenza, rientra a Bergamo nel gennaio 2016. A maggio dello stesso anno arriva anche il debutto nella massima serie, nel successo per 2-1 sul campo del Genoa.
A gennaio 2017 si trasferisce all'Inter, con cui segna la sua prima rete in Serie A nella vittoria esterna per 5-1 contro il Cagliari. Con la maglia nerazzurra partecipa anche alle coppe europee, debuttando in Champions League contro lo Slavia Praga, e scendendo in campo da titolare nella finale di Europa League ad agosto 2020. Durante i sei anni a Milano arricchisce il suo palmarès con uno Scudetto, due vittorie in Coppa Italia e due in Supercoppa italiana.
Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Monza, con cui ha collezionato 42 presenze, realizzando 1 gol e servendo 2 assist.
A livello internazionale ha rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 20 e Under 21, fino ad arrivare alla Nazionale maggiore, con cui ha ottenuto la prima convocazione nel 2016, e debuttato nel 2017 nell'amichevole vinta per 2-1 contro l'Olanda.
Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Roberto, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.