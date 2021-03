Attacco hacker al sito del Real Madrid: “Rodrygo infortunato per la gara con l’Atalanta”

Il Real Madrid questa mattina ha subito un attacco informatico. Dai social ufficiali del club spagnolo è stata infatti pubblicata la notizia di un significativo infortunio muscolare al talento brasiliano delle Merengues Rodrygo Goes che dunque non sarebbe stato disponibile per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta in programma questa sera allo stadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas. Il club ha smentito subito dopo la notizia affermando che a pubblicare la nota riportante l’infortunio del giovane attaccante era stato un hacker che aveva violato i canali ufficiali dei Blancos. Rodrygo è dunque in perfette condizioni fisiche e sarà a disposizione di Zinedine Zidane per il match di questa sera contro la Dea di Gian Piero Gasperini.