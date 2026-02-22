Atalanta-Napoli oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Atalanta-Napoli è la partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 15, diretta tv e streaming su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Conte.

Atalanta–Napoli è la partita clou della 26ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 15, vale punti importanti per la corsa al piazzamento Champions e sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Per la formazione di Raffaele Palladino quella odierna rappresenta (forse) l'ultima possibilità per rimettersi definitivamente in lizza per un posto tra le prime quattro del campionato. I bergamaschi sono settimi a -5 dalla Roma quarta e solo con una vittoria possono ancora sperare di veder coronati gli sforzi di rimonta compiuti finora. I successi contro Cremonese e Lazio delle ultime giornate hanno permesso ai nerazzurri di recuperare terreno prezioso e la sfida con la squadra di Antonio Conte si rivela decisiva. La ‘dea' ci arriva dopo la sconfitta in Champions col Borussia Dortmund, senza poter contare su De Ketelaere e Raspadori (entrambi infortunati). Quanto al Napoli, la lista dei calciatori fermi per acciacchi (alcuni anche gravi e di lungo corso) è ancora lunga e annovera Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres, Rrahmani (per questi ultimi due la stagione potrebbe essere addirittura già finita). Alisson Santos (autore della rete del 2-2 con la Roma) può essere l'asso nella manica.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vedere la partita sul canale 214 della piattaforma satellitare. Non è prevista diretta in streaming attraverso Sky Go, si potrà accedere alla visione online solo attraverso DAZN (app o collegamento diretto al sito). La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Atalanta-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

McTominay è l'ennesimo cruccio per Antonio Conte. Gilmour c'è ma non ancora al top della condizione. Possibile l'inserimenti di Alisson Santos accanto a Vergara alle spalle di Hojlund. Sia De Ketelaere sia Raspadori non ci saranno tra le fila dell'Atalanta.

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All.: Conte.