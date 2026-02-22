Perché il Napoli gioca con il lutto al braccio contro’l’Atalanta nella 26a giornata di Serie A

Il Napoli scende in campo con il lutto al braccio nella sfida contro l'Atalanta in programma oggi domenica 22 febbraio. Il club partenopeo ha voluto manifestare il suo cordoglio per la morte del piccolo Domenico. Poche ore dopo la scomparsa del bambino di due anni, al quale era stato impiantato un cuore danneggiato, anche il mondo del calcio vuole dimostrare il suo sostegno alla famiglia.

Napoli con il lutto al braccio per il piccolo Domenico

Tutti i calciatori del Napoli avranno al braccio la classica fascia nera in segno di lutto. La decisione è stata ufficializzata nella giornata di ieri, dopo che purtroppo per il piccolo Domenico non c'è stato più nulla da fare. La vicenda ha scosso tutta l'Italia, che ha sperato in un esito diverso. Il bambino si trovava all'ospedale Monaldi di Napoli e stava lottando per la vita dopo aver subito un trapianto in cui il cuore ricevuto era in realtà danneggiato. Una situazione che purtroppo si è rivelata fatale.

La Società Sportiva Napoli molto colpita dalla vicenda ha diramato una nota ufficiale attraverso anche un post sui social: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo". Proprio per questo ha chiesto e ottenuto di poter giocare la sfida, molto importante in chiave Champions, con la fascia nera al braccio. Un gesto simbolico per manifestare vicinanza e lutto alla famiglia in queste ore di grande dolore.Il tutto con la speranza che sulla vicenda le indagini accertino tutte le responsabilità del caso.

Lo striscione dei tifosi della Juventus e la reazione del mondo del calcio

Nel frattempo anche su tutti gli altri campi bisogna aspettarsi messaggi di cordoglio per ricordare Domenico. Così è stato a Torino in occasione di Juventus-Como, quando nel settore dei tifosi bianconeri è spuntato uno striscione "Domenico il tuo cuore batte con noi". Anche il calcio ricorda lo sfortunato bambino di due anni.