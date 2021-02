Atalanta-Napoli è il match previsto per la 23a giornata di Serie A. La partita, in programma oggi, domenica 21 gennaio alle ore 18:00 al ‘Gewiss Stadium' di Bergamo, arriva in un momento in cui le due squadre stanno attraversando un buon momento di forma. Almeno per quanto riguarda gli ultimi risultati. La squadra di Gasperini ha vinto nell'ultimo turno di campionato sul campo del Cagliari per 1-0 grazie ad un gol nel finale di Muriel, mentre i ragazzi di Gattuso, con il medesimo risultato, ma in casa contro la Juventus in virtù di un rigore realizzato da Insigne.

È la quarta volta che si affrontano in stagione Atalanta e Napoli dopo la gara d'andata di campionato in Campania terminata 4-1 per i partenopei e il doppio confronto di Coppa Italia con i bergamaschi che sono riusciti a conquistare la finale della competizione in virtù del successo per 3-1 nella gara di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. Tante le assenze importanti del Napoli che dovrà fare a meno anche di Lozano e Petagna dopo gli infortuni delle ultime settimane per Koulibaly e Manolas.

Atalanta-Napoli, dove vederla in TV

Il match tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:00 al ‘Gewiss Stadium' di Bergamo, sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. La partita sarà visibile per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento, ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La diretta streaming di Atalanta-Napoli

Per tutti coloro i quali vorranno assistere alla gara tra Atalanta e Napoli, c'è anche la possibilità di poter vedere la partita in diretta streaming su Sky Go tramite app per dispositivi mobili o collegamento web da pc o Mac. Inoltre, la sfida tra la squadra di Gasperini e quella allenata da Gattuso, sarà trasmessa anche in streaming su Now Tv, ovvero il servizio on demand di Sky che consente di acquistare uno dei pacchetti proposti sulla Serie A.