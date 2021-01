Quella tra Atalanta e Lazio è la sfida più importante della prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. La gara tra i bergamaschi di Gian Piero Gasperini e i capitolini di Simone Inzaghi si gioca oggi 31 gennaio 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Le due squadre si ritrovano di fronte poche ore dopo il quarto di finale della Coppa Italia, che ha visto i bergamaschi battere i laziali e qualificarsi per la semifinale. Nell'ultimo turno di campionato entrambe le squadre hanno vinto due gare importanti: la Dea ha battuto la capolista Milan per 3-0 a San Siro mentre i biancocelesti hanno vinto in rimonta sul Sassuolo all'Olimpico.

All'andata vinsero gli orobici per 4-1 con uno straripante Papu Gomez, autore di una doppietta, che ora è più il capitano della Dea ed è stato ceduto al Siviglia dopo lo scontro duro con Gasperini: situazione impensabile pochi mesi fa. La Lazio vuole dare continuità alla striscia di quattro vittorie consecutive in campionato e vuole restare agganciato alla zona alta della classifica per provare ad andare di nuovo in Champions League.

Atalanta-Lazio, dove vederla in TV

Atalanta-Lazio si gioca oggi 31 gennaio 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. L’incontro verrà trasmesso da DAZN e gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Atalanta-Lazio

La gara del Gewiss Stadium di Bergamo sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).