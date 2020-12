La fine dell'idillio tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez e la successiva rottura tra i due, hanno animato le ultime settimane nel centro sportivo bergamasco di Zingonia e movimentato il Natale di tutti i tifosi dell'Atalanta. A pochi giorni dall'avvio ufficiale del mercato invernale, ipoteticamente utile al club per trovare una sistemazione al giocatore, arrivano però notizie confortanti dal mondo nerazzurro.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la separazione tra la Dea e il suo capitano non sarebbe infatti così scontata. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un presunto tentativo di Gomez di mettere da parte le incomprensioni e ricucire lo strappo. Durante le feste di Natale, il Papu avrebbe infatti ragionato a bocce ferme sull'accaduto e sarebbe arrivato al clamoroso passo indietro.

L'Inter pronta all'offerta per il Papu

Per avere conferma di un'eventuale pace tra Gasperini e Gomez, bisognerà a questo punto attendere le prossime ore quando la squadra tornerà ad allenarsi per il prossimo impegno casalingo con il Sassuolo. Fino a quel momento, il nome dell'argentino continuerà però a movimentare i ‘rumors' di mercato. Sul giocatore della ‘Seleccion' ci sono infatti diversi club italiani: tutti interessati a mettere le mani su di lui.

Tra questi anche l'Inter di Antonio Conte: a caccia di un campione da far giocare dietro le punte e in grado di accendere la squadra. Per lasciar partire Gomez l'Atalanta continua a chiedere troppo (10 milioni di euro), ma un inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica potrebbe sbloccare l'affare. Dopo il nome di Matias Vecino, da tempo ai margini della rosa interista, nelle ultime ore è uscito anche quello di Radja Nainggolan: centrocampista che era già entrato nel mirino del club orobico in passato.