L'Atalanta ha battuto per 5-1 il Sassuolo nella prima partita dell'anno. È l'ottava vittoria consecutiva contro gli emiliani contro i quali ha segnato ben 29 gol, di cui 7 portano la firma di Duvan Zapata (doppietta, la traversa gli ha negato anche la gioia della terza marcatura). Ottavo successo che impreziosisce la sequenza complessiva di ben 14 risultati utili consecutivi raccolti ogni volta che la ‘dea' incrocia i neroverdi. L'ultima volta in cui gli orobici sono usciti a capo chino dal campo è successo alla 32sima giornata della stagione 2013/2014 (vittoria per 2-0 del Sassuolo, 6 aprile 2014). Da allora la squadra bergamasca ha messo a segno un filotto di 10 vittorie (di cui 8 consecutive in altrettante sfide) e 4 pareggi tra Serie A e Coppa Italia.

Le 8 vittorie consecutivi contro il Sassuolo

Atalanta-Sassuolo 5-1 (3 gennaio 2021, 15a)

Atalanta-Sassuolo 4-1 (21 giugno 2020, 25a)

Sassuolo-Atalanta 1-4 (28 settembre 2019, 6a)

Atalanta-Sassuolo 3-1 (26 maggio 2019, 38a)

Sassuolo-Atalanta 2-6 (29 dicembre 2018, 19a)

Sassuolo-Atalanta 0-3 (27 gennaio 2018, 22a)

Atalanta-Sassuolo 2-1 (Coppa Italia 20 dicembre 2017)

Atalanta-Sassuolo 2-1 (10 dicembre 2017, 3a)

La sequenza dei match si completa con le vittorie in Coppa Italia (2-0, 4° turno nella stagione 2031/2014 – 3-0, 1° turno nella stagione 2006/2007), in campionato (1-0 e 0-2 in Serie B, nella stagione 2010/2011). L'altra sconfitta, invece, risale al 24 novembre 2013 (2-0, 13a giornata di Serie A). Il bilancio complessivo rende evidente lo strapotere dell'Atalanta nei confronti del Sassuolo, che diventano vittima sacrificale della ‘dea': su 20 volte in cui le squadre si sono incontrate dal 2006 a oggi sono state 14 le vittorie appannaggio dei nerazzurri, 4 i pareggi e 2 i successi per gli emiliani. Totale: 46 punti ottenuti contro i neroverdi e 42 gol fatti.