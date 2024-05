video suggerito

Atalanta-Bayer Leverkusen, la finale di Europa League alle 21: dove vederla in TV e streaming e formazioni L’Atalanta di Gasperini affronta il Leverkusen campione di Germania nella finale di Europa League stasera alle 21:00: le ultime news sulle formazioni. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa sera l'Atalanta disputa la partita più importante di tutta la sua storia: la finale di Europa League. I nerazzurri di Gasperini sfidano il Bayer Leverkusen, che nella stagione 2023-2024 non ha perso nemmeno una partita, vincendo da imbattuta per la prima volta la Bundesliga. L'incontro si giocherà all'Aviva Stadium di Dublino e inizierà alle ore 21. Il match si potrà seguire su Sky, DAZN e in chiaro su Rai 1, che manderà in onda l'incontro in diretta.

L'Atalanta sta vivendo l'annata migliore della sua storia e vuole chiuderla con un trionfo europeo. La squadra di Gasperini si è qualificata per la Champions, ha la possibilità di chiudere al terzo posto, ha disputato la Coppa Italia e ora si gioca a Dublino la finale di Europa League, dopo aver eliminato anche Liverpool e Marsiglia. Se la giocherà contro una delle squadre più forti d'Europa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che non ha perso nemmeno una partita tra campionato, Coppa di Germania ed Europa League.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen. Gasperini dovrebbe lasciare in panchina Lookman. Koopmeiners e de Ketelaere in avanti con Scamacca. In difesa ballottaggio tra Kolasinac e Scalvini in difesa. Il portiere di coppa Kovar nel Bayer, in avanti Adli, Wirtz e Boniface, che torna dal primo minuto.

Partita: Atalanta-Bayer Leverkusen

Quando: mercoledì 22 maggio

Orario: 21:00

Dove: Aviva Stadium, Dublino

Diretta TV: Rai 1, Sky, DAZN

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Europa League, Finale

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta TV

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta TV? In chiaro la partita sarà trasmessa da Rai 1, che dai quarti di finale in poi ha mandato in onda diversi incontri della competizione, con la voce di Rimedio e Di Gennaro. La finale di Europa League sarà visibile anche su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno), con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi. In TV l'incontro si potrà seguire anche su DAZN.

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in diretta streaming

Atalanta-Bayer Leverkusen si potrà vedere in streaming in diversi modi. Intanto con RaiPlay.it, ma la finale di Europa League sarà visibile in streaming anche con Sky Go, NOW o DAZN, per i rispettivi abbonati. Stefano Borghi e Simone Tiribocchi commenteranno la partita per DAZN.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

Tutti i migliori in campo per Gasperini che gioca con Koopmeiners e de Ketelaere dietro Scamacca. In difesa ballottaggio tra Scalvini e Kolasinac. Nel Leverkusen, rispetto alle semifinali con la Roma, torna a giocare dal primo minuto il nigeriano Boniface.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso