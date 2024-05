video suggerito

Atalanta-Bayer, Gasperini enigmatico sul futuro: "Xabi Alonso ha fatto un gesto molto bello" Alla vigilia della finale di Europa League a Dublino il tecnico della Dea commenta anche le voci sul possibile addio dopo la coppa. E sulla partita dice: "Non abbiamo alibi, nemmeno per le assenze".

L'Atalanta è a un passo dalla storia. L'ha già fatta qualificandosi per la finale di Europa Legaue che giocherà domani sera a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Le manca solo l'ultimo capitolo, quello che potrebbe essere della consacrazione e del trionfo con la vittoria del trofeo. Un sogno da vivere a occhi aperti, godendosi il momento, dando tutto adesso e senza pensare al futuro.

Ecco perché quando i giornalisti in conferenza stampa chiedono a Gasperini se aver raggiunto un traguardo del genere, a prescindere da come finirà, può segnare anche la fine della sua esperienza a Bergamo lui replica in maniera enigmatica: "Nessuno ha la sfera di cristallo. Il momento propizio secondo alcuni è quando si vince per non calare nella considerazione – le parole del tecnico -. Noi, però, non pensiamo mai a quando si lascia perché viviamo il presente. Xabi Alonso ha fatto un gesto molto bello: si erano aperte tante porte, ma ha deciso di restare a Leverkusen".

Non è un mistero che il tecnico sia in cima alla lista delle preferenze del Napoli di De Laurentiis che lo ha individuato quale punto di (ri)partenza per ricostruire la squadra dopo l'annata da tregenda del post scudetto. Ma l'allenatore è stato chiaro al riguardo: qualsiasi ragionamento approfondito si farà solo dopo mercoledì sera, a mentre fredda e con la priorità a ciò che la proprietà gli dirà. Non è escluso che vada via, non è detto debba restare per forza. In cuor suo Gaspe ha una sola cosa: giocarsi tutto contro i tedeschi e, magari, vincere.

A proposito del Leverkusen, arriva in Irlanda da imbattuto tra campionato e coppe. Come si affronta una squadra del genere? "In una finale devi essere bravo ad adattarti e capire come puoi cavartela. Loro sono molto organizzati e hanno giocatori di valore. Hanno soluzioni diverse non solo in attacco anche per come si muovono: difendono molto bene e ripartono altrettanto bene".

Capitolo assenze: pesante quella di de Roon, infortunatosi in finale di Coppa Italia ma ci sarà Scamacca (che contro la Juve è mancato). Gasperini non cerca attenuanti. Scamacca negli ultimi mesi ha avuto un'evoluzione notevole. "Domani ci sono tutti in attacco, per questo possiamo ragionare in maniera differente anche sui 90 minuti e oltre. Arriviamo nella condizione ideale sotto l'aspetto mentale e psicofisico. Sono molto dispiaciuto per l'assenza di de Roon, per il valore in campo del giocatore e perché meritava una finale. Però non abbiamo alibi".