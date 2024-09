video suggerito

Chi è Vanja Vlahovic, il nuovo gioiellino dell'Atalanta lanciato da Gasperini contro il Como Gasperini ha regalato il debutto in Serie A a Vanja Vlahovic, il giovane attaccante che con l'Atalanta Under 23 sta facendo faville: si è procurato il rigore segnato da Lookman.

A cura di Ada Cotugno

In Italia è un vero bomber, è cresciuto nel Partizan Belgrado e di cognome fa Vlahovic: non stiamo parlando di Dusan ma di Vanja, il nuovo giovane talento dell'Atalanta che Gian Piero Gasperini ha fatto esordire con i grandi nella sconfitta contro il Como. La partita non si è conclusa come sperava, ma l'allenatore ha avuto modo di testare l'attaccante che sta facendo faville con la maglia dell'Under 23.

Con il suo connazionale non ha nessun legame di parentela, nonostante condividano lo stesso cognome, ma proprio come lui ha l'istinto naturale da bomber e in questa stagione lo ha addirittura doppiato per il numero di gol. Per questo ha avuto la grande occasione con i bergamaschi, un momento indimenticabile che potrebbe segnare una svolta per la sua carriera in un'annata dove la squadra è chiamata ad affrontare una grande mole di partite.

Chi è Vanja Vlahovic

In casa Atalanta tutti lo conoscono benissimo e lo coccolano come nuovo talento. Il serbo è la vera stella dell'Under 23: in questo campionato ha segnato 5 gol in 4 partite, conditi poi da 2 assist che alzano i suoi numeri già estremamente buoni. L'ottimo avvio gli ha fatto conquistare un posto speciale nel cuore di Gasperini che gli ha regalato il debutto in prima squadra, dopo averlo inserito nella lista UEFA per la Champions League al posto dell'infortunato Scamacca di cui è diventato l'erede a tutti gli effetti: come lui ha un gran fisico ed è un attaccante moderno.

Vlahovic è un classe 2004 che si sta facendo strada nel mondo dei grandi gol dopo gol, proprio come il suo idolo Lewandowski che spera di emulare molto presto. Il primo impatto con la Serie A è stato buono nonostante la sconfitta: il giovane attaccante è entrato in campo con grande personalità e si è procurato il calcio di rigore poi segnato da Lookman alla fine del lungo periodo. Gli sprazzi di talento ci sono e presto potrebbe avere la sua chance anche in Europa, se il suo rendimento dovesse restare così costante.