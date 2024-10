video suggerito

Gasperini stangato dal giudice sportivo: pizzicato un gesto provocatorio ai tifosi del Bologna Il giudice sportivo ha deciso di multare Gian Piero Gasperini per un gesto in Bologna-Atalanta, dopo il gol di Samardzic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare Gian Piero Gasperini per quanto accaduto nell'ultima partita di Serie A tra il Bologna e l'Atalanta. Il tecnico della squadra nerazzurra è stato punito con una multa per una reazione scomposta alla rete del definitivo pareggio degli ospiti.

Gasperini multato dal giudice sportivo, cosa è successo in Bologna-Atalanta

Ammenda di 10mila euro per Gasp che dunque, stando al comunicato si sarebbe lasciato andare ad un gesto tutt'altro che carino nei confronti dei tifosi del Bologna. Si legge infatti che l'allenatore dell'Atalanta ha ricevuto questo provvedimento in quanto dopo "la segnatura di una rete da parte della propria squadra ha rivolto un gesto provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria posizionati dietro la panchina, generando la loro reazione".

L'episodio non è stato registrato dalle telecamere ed è sfuggito all'arbitro e al quarto uomo, ma non ai collaboratori della Procura federale che hanno provveduto poi a segnalare il gesto. Inevitabile dunque l'intervento del giudice sportivo che ha deciso di rifilare una multa salata al tecnico. Nessuna squalifica per lui che sarà regolarmente al suo posto in occasione del prossimo impegno in campionato.

Le emozioni forti del match del Dall'Ara hanno giocato un brutto scherzo dunque a Gasperini che dopo aver rischiato di uscire dal campo del Bologna senza punti, ha festeggiato in maniera un po' troppo veemente per la rete in extremis di Samardzic.

Tifosi del Bologna puniti per il lancio di una bottiglietta

In realtà anche i tifosi di casa non sono stati proprio esemplari, visto che il Bologna dovrà pagare 5mila euro di ammenda dopo il lancio nel recinto di giuoco di due fumogeni da parte dei propri ultrà e anche per avere inoltre al 45° del secondo tempo, lanciato in direzione della panchina avversaria una bottiglietta di plastica ed un bicchiere semipieno