Aston Villa-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Bologna inizia il suo viaggio nell’Europa League 2025-2026 in casa dell’Aston Villa: si gioca oggi alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham con diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Emery e Italiano.

Il Bologna fa il suo esordio nella fase a girone unico dell'Europa League 2025-2026 in casa dell'Aston Villa: la squadra di Vincenzo Italiano scende in campo oggi, giovedì 25 settembre 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham e diretta TV e streaming su Sky.

Dopo la Champions League della scorsa stagione, gli emiliani ripartono con una nuova avventura e vogliono regalarsi qualche notte europea di alto livello: al Villa Park di Birmingham andrà in scena la rivincita della partita di Champions dello scorso anno, che venne vinta 2-0 dalla squadra di Unai Emery, ma i Villans non stanno vivendo un grande momento in questa prima parte di stagione e sono ancora alla ricerca del primo successo ufficiale.

L'Aston Villa viene dal pareggio in casa del Sunderland mentre il Bologna ha vinto 2-1 col Genoa grazie al rigore di Orsolini.

Partita: Aston Villa-Bologna

Orario: 21:00

Dove: Villa Park, Birmingham

Quando: giovedì 25 settembre 2025

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: 1a giornata di Europa League

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Giancarlo Marocchi mentre su Diretta Gol il racconto del match toccherà a Paolo Ciarravano.

Aston Villa-Bologna, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra i Villans di Emery e gli emiliani di Italiano sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Unai Emery punta su McGinn Rogers e Buendìa alle spalle di Watkins. Dibu Martinez giocherà fra i pali. Nel Bologna potrebbe esserci qualche qualche cambio nella formazione con Fabbian, Cambiaghi e Dallinga dal 1′. Freuler e Ferguson in mezzo al campo.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez, Cash, Torres, Konsa, Maatsen; McGinn, Kamara; Guessand, Elliott, Malen; Watkins. Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano