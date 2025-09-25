Europa League
video suggerito
video suggerito

Aston Villa-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Bologna inizia il suo viaggio nell’Europa League 2025-2026 in casa dell’Aston Villa: si gioca oggi alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham con diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Emery e Italiano.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Bologna fa il suo esordio nella fase a girone unico dell'Europa League 2025-2026 in casa dell'Aston Villa: la squadra di Vincenzo Italiano scende in campo oggi, giovedì 25 settembre 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham e diretta TV e streaming su Sky.

Dopo la Champions League della scorsa stagione, gli emiliani ripartono con una nuova avventura e vogliono regalarsi qualche notte europea di alto livello: al Villa Park di Birmingham andrà in scena la rivincita della partita di Champions dello scorso anno, che venne vinta 2-0 dalla squadra di Unai Emery, ma i Villans non stanno vivendo un grande momento in questa prima parte di stagione e sono ancora alla ricerca del primo successo ufficiale.

L'Aston Villa viene dal pareggio in casa del Sunderland mentre il Bologna ha vinto 2-1 col Genoa grazie al rigore di Orsolini.

Leggi anche
Nizza-Roma, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita
  • Partita: Aston Villa-Bologna
  • Orario: 21:00
  • Dove: Villa Park, Birmingham
  • Quando: giovedì 25 settembre 2025
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, Now
  • Competizione: 1a giornata di Europa League

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV

Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Giancarlo Marocchi mentre su Diretta Gol il racconto del match toccherà a Paolo Ciarravano.

Aston Villa-Bologna, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra i Villans di Emery e gli emiliani di Italiano sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Unai Emery punta su McGinn Rogers e Buendìa alle spalle di Watkins. Dibu Martinez giocherà fra i pali. Nel Bologna potrebbe esserci qualche qualche cambio nella formazione con Fabbian, Cambiaghi e Dallinga dal 1′. Freuler e Ferguson in mezzo al campo.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez, Cash, Torres, Konsa, Maatsen; McGinn, Kamara; Guessand, Elliott, Malen; Watkins. Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Europa League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
EUROPA LEAGUE
La Roma esordisce in Europa League con una vittoria: 2-1 a Nizza, a segno N'Dicka e Mancini
Gasperini rivede in diretta il rigore causato da Pisilli: "Un'ingenuità, devono imparare in fretta"
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo
Striscione dei tifosi del PAOK nel match col Maccabi Tel Aviv: "Cartellino rosso per Israele"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views