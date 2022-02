Alisson imita Maignan, il portiere del Liverpool regala un assist epico a Salah Il Liverpool ha sconfitto 3-1 il Norwich. Successo ottenuto in rimonta. Salah ha realizzato il 150° gol con i Reds, il bomber ha sfruttato un assist di Alisson.

A cura di Alessio Morra

Il Liverpool dopo aver sconfitto l'Inter in Champions League prova a mettere pressione al Manchester City, ci è riuscito. Perché ha battuto 3-1 il Norwich. Un match sulla carta semplice, ma i ‘canarini' da quando hanno cambiato allenatore hanno cambiato volto e lottano con il coltello tra i denti per non retrocedere. E il Norwich nel tempio di Anfield era pure passato in vantaggio prima di essere travolto dai Reds che hanno segnato tre gol uno più bello dell'altro. Quello di Salah risalta di più, perché l'egiziano ha ricevuto un assist molto particolare, un assist che a modo suo passerà alla storia di questa Premier League.

Primo tempo complicato, nessun gol. Lo 0-0 sarebbe un risultato clamoroso per il Norwich, ma di minuti ce ne sono altri 45. La ripresa inizia alla grande proprio per il Norwich che passa con un gol dell'attaccante kosovaro Rashica, che sembra mettere tanta paura al Liverpool. Ma non è così. Perché i Reds sono una grande squadra e hanno giocatori fenomenali, che sono abituati sempre a giocare per vincere. Al 64′ Mané con una splendida rovesciata pareggia. Applausi scroscianti per il senegalese, reduce dal successo in Coppa d'Africa.

Due minuti arriva il raddoppio del Liverpool. Alisson imita Maignan, che la scorsa settimana aveva fornito un assist a Leao. Il brasiliano effettua un rinvio lunghissimo, il pallone passa letteralmente box to box e cioè da un'area di rigore all'altra. Alisson con un lancio lunghissimo trova Salah, che stoppa al volo, si gira, porta con sé un difensore avversario e sfrutta l'uscita del portiere per insaccare, 2-1.

Gol numero 150 per l'egiziano con il Liverpool. Ma soprattutto gol con assist di Alisson. Poi arriva pure il 3-1 di Luis Diaz, giocatore di alto livello, che mette la firma sul match realizzando il primo gol con i Reds, che ora sperano di ricevere un favore dal Tottenham.