Kwadwo Asamoah ha deciso: continuerà a giocare in Serie A. Almeno questa è la sua volontà. Già, perché stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'esterno sinistro ghanese, che da poco si è svincolato dal'Inter, avrebbe preso in seria considerazione la possibilità di restare nel massimo campionato italiano in virtù di un concreto interesse da parte della Sampdoria. Il club blucerchiato sarebbe ben contento di accogliere l'ex Juventus a ‘Marassi', formando una coppia di esterni, a destra e sinistra, che sarebbe appunto occupata dallo stesso Asamoah sulla fascia mancina e di Candreva sul lato opposto.

Le parti sono pronte a trattare e l'ex Inter avrebbe avanzato alla Sampdoria una proposta: un biennale da 1 milione netto annuo per vestire la maglia dei blucerchiati. Una condizione che sta facendo ragionare molto il club di Ferrero che potrebbe presto accettare questo accordo. Su Asamaoh c'è stato anche il forte interessamento di Reading e diverse altre compagini della Major League Soccer. Qualche giorno fa, anche il Brescia di Cellino si era fatto avanti per portare Asamoah con le Rondinelle in B con l'obiettivo di tornare subito in massima serie. Ma il ghanese vuole proseguire in Serie A.

Asamoah pronto a restare in Serie A: la proposta alla Sampdoria

Asamoah ha 31 anni ed ha ancora un'età buona per poter dire tanto nel massimo campionato italiano. L'ormai ex Inter, è stato portato in Italia dall'Udinese e ha vinto successivamente ben sei scudetti consecutivi con la Juventus (116 presenze e 4 gol dal 2012 al 2018) e nelle ultime due stagioni ha giocato nell'Inter (40 presenze).

Nel Ghana ha partecipato ai Mondiali 2010 e 2014 e ha totalizzato ben 74 presenze. Un giocatore di grande esperienza che consentirebbe a Ranieri di avere le due fasce ampiamente coperte dallo stesso Asamoah e Candreva. I due ex Inter che ora potrebbero fare la fortuna dei blucerchiati. La palla passa ora nelle mani di Ferrero pronto ad accontentare il giocatore.