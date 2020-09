Arturo Vidal è un nuovo calciatore dell'Inter. L'inseguimento durato mesi vede la il suo culmine e il centrocampista cileno ha firmato con il club nerazzurro un contratto biennale con opzione per il terzo e guadagnerà cinque milioni più bonus in questa stagione, 6.5 milioni più bonus la prossima: a Milano ritroverà Antonio Conte, che ha spinto molto sulla sua società affinché potesse riavere alle sue dipendenze il calciatore del Barcellona. Dopo settimane di attesa è arrivata la notizia ufficiale del ritorno in Italia di King Arturo dopo le esperienze in Germania con il Bayern Monaco e in Spagna con il Barça: l'altra sera l'arrivo nel capoluogo lombardo, ieri le visite mediche e la firma sul contratto.

Il club spagnolo ha comunicato così la cessione di Vidal: "Il FC Barcelona e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Arturo Vidal. La squadra italiana pagherà all'FC Barcelona 1 milione di euro in variabili. L'FC Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Vidal per il suo impegno e dedizione e gli augura buona fortuna e successo per il futuro". Da quanto si percepisce i nerazzurri pagheranno l'indennizzo al Barça in base ai traguardi personali del calciatore cileno e ai risultati di squadra.

Il comunicato

Questa la nota ufficiale del club nerazzurro che conferma l'arrivo del centrocampista cileno: