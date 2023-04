Arbitro accoltella un calciatore in campo: aveva protestato per la concessione di un rigore È davvero incredibile quanto accaduto in Brasile: l’arbitro fischia un rigore e viene contestato, allora accoltella in campo un calciatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene di inaudita violenza durante una partita di calcio che ha avuto luogo in Brasile, nello stato di Minas Gerais, in occasione di un torneo minore. Un giocatore di 25 anni è stato accoltellato dall'arbitro dopo che la concessione di un calcio di rigore da parte di quest'ultimo aveva provocato veementi proteste in campo.

I testimoni hanno detto alla polizia che il direttore di gara e la vittima hanno iniziato a litigare in seguito all'assegnazione del penalty, una decisione in conseguenza della quale gli animi dei protagonisti si sono riscaldati oltre il livello di guardia. Il rapporto delle forze dell'ordine afferma che – dopo c'erano stati vari tentativi di porre fine alla rissa – il figlio dell'arbitro ha consegnato a suo padre un coltello (lo si vede nel video sottostante), dopodiché il 47enne fischietto – apparso completamente impazzito – ha aggredito il giocatore che lo aveva ferocemente contestato, colpendolo con molteplici coltellate.

L'arbitro e suo figlio di 14 anni sono fuggiti dal campo in macchina, ma sono stati individuati e arrestati durante un inseguimento da parte della polizia. Il direttore di gara ha affermato a sua discolpa di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato assalito da diversi giocatori in campo. All'interno dell'automobile, successivamente perquisita, è stato ritrovato il coltello utilizzato per il delitto.

Il giovane calciatore ferito è stato soccorso e trasportato immediatamente in ospedale: rimane ricoverato e al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. Quanto agli assalitori, padre e figlio sono stati portati in questura e rilasciati dopo l'interrogatorio. In una nota, l'ufficio stampa ha informato che è stato avviato un procedimento istruttorio per lesioni personali nei confronti del direttore di gara brasiliano.