“Apri Instagram, c’è una sorpresa”: Cristiano Ronaldo fa piangere di gioia mamma Dolores Non è riuscita a trattenere le lacrime mamma Dolores dopo una sorpresa del figlio Cristiano Ronaldo. Il tutto è stato documentato in un video pubblicato sui social.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo è legatissimo alla sua famiglia. Il campione portoghese ha sempre trovato nei suoi affetti più cari un porto sicuro, in cui attraccare e ricaricare le energie fisiche e mentali. Anche per questo, la stella del Manchester United ha voluto ricreare con la sua compagna Georgina un nucleo numeroso, che presto potrà contare su altri due gemelli. Con i suoi fratelli e sua mamma, il portoghese, quando non era ancora CR7, ha vissuto momento davvero difficili che lo hanno temprato fortemente. E lui non ha mai dimenticato l'affetto ricevuto e i sacrifici, soprattutto da parte della signora Maria Dolores dos Santos Aveiro.

È lei la prima tifosa di Ronaldo, la donna con un passato da cuoca che ha cresciuto quasi da sola Cristiano alla luce dei problemi di alcolismo del papà, poi deceduto. Ha deciso di far nascere comunque la futura stella del pallone nonostante le tantissime difficoltà, impartendo valori importanti a lui e ai suoi fratelli, Hugo, Elma e Liliana Katia. E l'ultimo giorno dell'anno non è banale in casa Ronaldo anche per un altro motivo: ricorre infatti il compleanno della mamma del campione. Per questo il calciatore ha deciso di dedicarle un bellissimo messaggio sui social network, con tanto di foto.

Queste le parole di Cristiano, a sottolineare il rapporto fortissimo con la mamma che gli ha insegnato tutto, permettendogli dunque di diventare quello che è attualmente: "Tanti complimenti alla migliore mamma del mondo, una guerriera che mi ha sempre insegnato a non arrendermi, la migliore nonna che i miei figli possano mai sognare di avere… ti voglio tanto bene, mamma mia! Un bacio".

Parole che ogni mamma vorrebbe leggere. E qual è stata la reazione della signora Dolores? A mostrare il tutto ci ha pensato sua figlia ovvero Katia. La sorella di CR7 ha registrato in un video la scena, molto emozionante. Dolores Dos Santos Aveiro non è riuscita a trattenere le lacrime dopo la sorpresa fattagli dal calciatore. Queste le parole di accompagnamento del video: "Volevo mettere una foto ma fortunatamente ho registrato questo momento che ritrae bene la nostra mamma (ha letto il post di suo figlio Cristiano) è la nostra forza, è l'amore in persona. Amore che ha piantato nel cuore di tutti noi, lei con il suo modo, metà forte metà fragile, ci ha trasmesso il suo essere, grazie madre per essere nostra madre, che Dio ti dia più salute e più anni di vita affinché ci siano ancora più momenti come questo dove l'amore è sovrano e dove solo lui conta. Tanti auguri alla nostra Maria Dolores".