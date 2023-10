Appare il volto di Vialli, Fedez: “Lo vedo e mi viene da piangere. Mi dedicò una telefonata di ore” Fedez ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio per il tumore al pancreas: “È una cosa surreale, perché lo vedo e mi viene da piangere. Io non l’ho mai visto di persona…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica sera Fedez è stato ospite di ‘Che tempo che fa' e tra gli argomenti trattati nella lunga confessione con Fabio Fazio c'è stata anche la condivisione della malattia con Gianluca Vialli. Entrambi sono stati colpiti da un tumore al pancreas e già in passato il 34enne cantante milanese aveva raccontato di come l'ex campione della Nazionale azzurra – scomparso a 58 anni lo scorso gennaio – gli fosse stato vicino, in maniera abbastanza inattesa.

Già, perchè i due non si conoscevano affatto ed anche dopo quel contatto non si sarebbero mai incontrati di persona, come Fedez ha svelato a Fazio. "Tu hai avuto una telefonata con lui che non hai mai conosciuto", gli ha chiesto il conduttore, mentre sul grande schermo dello studio compariva il volto di Vialli.

È stato un momento di grande impatto emotivo e in quel momento Fedez non è riuscito a trattenere le lacrime: "È una cosa surreale, perché lo vedo e mi viene da piangere. Io non l'ho mai visto di persona…".

A quel punto si è fermato nell'impossibilità di andare avanti e Fazio ha ripreso la parola per ricordare una cosa che una volta gli aveva detto Vialli: "Lui disse qua, in un uno di quei momenti in cui si è sinceri per forza: ‘Questa esperienza mi ha fatto diventare una persona migliore'. Ci vuole grande forza per dire questa frase, perché uno può maledire la malattia, può accettarla, razionalizzarla oppure no. Insomma è tutto lecito, lui ha detto questa cosa. Tu in questo senso pensi di aver tratto qualcosa di positivo da questa esperienza?".

"Mi piacerebbe dirti di sì, perché sarebbe una storia a lieto fine, ma la verità è che no – ha risposto il rapper – Purtroppo dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale, quindi io purtroppo non sono ancora migliorato come persona, ma ci sto lavorando".

Fedez ha poi voluto aggiungere delle parole bellissime su Vialli: "Però volevo dire una cosa di Gianluca. Io, quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas, ovviamente cerchi dei pareri medici ma cerchi anche delle esperienze umane con cui empatizzare, cercare di capire a cosa vai incontro. Io l'unica intervista che trovai rispetto a questo tema era l'intervista di Gianluca. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune e la sera prima di essere ricoverato stemmo al telefono parecchie ore. Ed è incredibile come una persona che in quel momento lui stesso stava vivendo una tragedia, un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente".