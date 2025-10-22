Antony Ylano muore sul colpo scontrandosi con una mucca, tragedia nel calcio: impatto violentissimo

Antony Ylano, promettente attaccante del Piauí Esporte Clube, è morto a soli 20 anni in Brasile, dopo un violentissimo scontro tra la sua motocicletta e una mucca: il ragazzo è deceduto sul colpo.

Una terribile tragedia scuote il calcio brasiliano: Antony Ylano, giovane attaccante di soli 20 anni del Piauí Esporte Clube (club militante nel massimo campionato statale del Piauí, che aveva appena vinto lo scorso marzo), è morto sul colpo in un incidente stradale mentre tornava a casa in moto, dopo essersi scontrato con una mucca. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al ragazzo, anche a causa della velocità molto elevata con cui procedeva in piena notte, testimoniata dal video di una telecamera di sicurezza che ha ripreso tutto. Ad aggiungere dolore a dolore, poco prima dello schianto Ylano si trovava felice assieme alla sua famiglia per festeggiare il compleanno del padre.

La morte di Antony Ylano a 20 anni: la moto del calciatore brasiliano si è scontrata con una mucca ad altissima velocità

L'incidente è accaduto nella notte di domenica 19 ottobre, dopo che Antony si era recato nella città di Altos, nello stato brasiliano del Piauí (parte nordorientale del Paese), per partecipare alla festa di suo padre. Momenti belli e spensierati, di cui aveva anche pubblicato una foto sui social, con la didascalia "il migliore del mondo", non potendo mai immaginare che sarebbe stato l'ultimo post della sua vita.

Finita la festa a casa dei genitori, Antony si è rimesso sulla sua motocicletta per tornare a Teresina e presentarsi al suo club il giorno dopo. Un tragitto fatto parecchie volte, una quarantina di chilometri tra Altos e la capitale dello stato del Piauí. Ma quello che doveva essere un rientro come tanti ha assunto i toni della tragedia quando sulla strada di ritorno il giovane calciatore si è imbattuto in un gruppo di cinque bovini, quattro mucche e un vitello.

Erano passate da poco le 3 del mattino quando davanti all'obiettivo hanno iniziato a transitare lentamente le mucche, di cui l'ultima bianca particolarmente massiccia. È stata proprio questa, che era di spalle come le altre e non poteva sapere cosa sarebbe successo di lì a poco, ad essere investita in pieno da Ylano, lanciato con la sua moto ad altissima velocità. È chiaro che il ragazzo non ha minimamente visto il gruppo di bovini davanti a lui, anche per la scarsa luce della notte.

Una dinamica che non ha lasciato scampo al calciatore, che è stato sbalzato sull'asfalto: rimasto immobile, Ylano ha riportato ferite mortali. La polizia brasiliana ha confermato che è morto sul posto. Anche la mucca coinvolta è rimasta ovviamente ferita: si è rialzata zoppicando ed è probabile che poi sia stata abbattuta. Al momento non è noto se Antony indossasse il casco al momento dell'incidente, tuttavia è stato confermato che la velocità eccessiva è stata una delle cause della tragedia.

Chi era Antony Ylano, giovane promettente attaccante del Campeonato Piauiense

Antony Ylano era un attaccante molto promettente del Piauí Esporte Clube, una squadra della prima divisione del Campeonato Piauiense de Futebol, ovvero il campionato statale del Piauí. In precedenza aveva giocato nell'Associacao Atletica de Altos e nel Fluminense-PL. Una carriera ancora molto breve, ma già con due campionati vinti nel 2024 e nel 2025. Martedì Ylano avrebbe dovuto recarsi con il Piauí a Fortaleza per partecipare alla Coppa del Brasile Under 20, per continuare il suo sogno nel calcio.