Antony è stato scoperto, aspetta un figlio dall’amante dj: “Ma sua moglie sapeva tutto” Il calciatore dell’Ajax e del Brasile è finito sotto i riflettori del gossip per la relazione extra-coniugale con una dj. La donna adesso è incinta e ha raccontato alcuni retroscena della vicenda.

Antony Matheus e la dj, Gabi Cavallin, con la quale ha una relazione extra–matrimoniale. Secondo i media brasiliani, l’artista adesso sarebbe anche incinta.

L'amante gli ha fatto sapere che aspetta un bambino, è incinta da 11 settimane e nulla potrà essere più come prima. La moglie lo attendeva a casa per chiedergli spiegazioni, ancora all'oscuro della gravidanza ma insospettiva dal chiacchiericcio. Antony Matheus il triangolo no, non lo aveva considerato. E nemmeno che le conseguenze del flirt con la dj Gabi Cavallin prendessero una piega del genere.

Molto più di una semplice scappatella, il classico episodio che cambia la vita da un momento all'altro. Una rivoluzione inattesa, sia dal punto di vista sentimentale sia emotivo. Qualcosa scoppiato all'improvviso e che ha rimesso punto e a capo le scelte del calciatore.

Il calciatore dell'Ajax e del Brasile è finito in mezzo ai guai per non aver resistito alla tentazione: il matrimonio con Rosilenny Batist è in crisi profonda e il futuro resta un'incognita. A raccontare la vicenda dell'ex talento del San Paolo è stato il giornale Metrópoles che ha acceso sul giocatore dell'Ajax e della Seleçao: la relazione parallela s'è trasformata in una matassa difficile da sbrogliare e c'è rimasto impigliato.

Uno scandalo, l'ennesimo a corredo del mondo del calcio vissuto tra palco e realtà. Pane per i denti dei ‘paparazzi' e delle riviste che si muovono nel solco della vita spericolata e delle notti brave dei giocatori. Una via d'uscita, però, Matheus sembra averla trovata e non è indolore.

Secondo le informazioni raccolte, l'intenzione del calciatore è mantenere il rapporto con l'artista, che avrebbe anche perso un contratto di lavoro importante quando s'è diffusa la notizia della gravidanza. "Sapeva tutto che era con me e voleva stare con me", le parole della dj. Prima di dare una svolta alla propria vita il giocatore sudamericano dovrà occuparsi della separazione con la donna che è anche madre di suo figlio. E non sarà facile.

Un primo passo in tal senso sarebbe già stato fatto: Antony (è il nome che reca sulle spalle quando indossa la divisa dei ‘lancieri') avrebbe addirittura chiesto alla moglie di tornare in Brasile. Una richiesta accolta: la donna sarebbe rientrata nel Paese sudamericano con il bimbo frutto della loro relazione.