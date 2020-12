L'Inter ha battuto il Napoli 1-0 e ha ottenuto il quinto successo consecutivo in Serie A. I nerazzurri ora sono a un solo punto dal Milan capolista, che ha pareggiato 2-2 a Marassi con il Genoa, e allungano sulla Juventus, dietro di tre punti. Un successo prezioso questo ottenuto dall'Inter che ha vinto uno scontro diretto e che ha conquistato i tre punti al termine di una partita difficile non giocata benissimo e in cui è stato grande protagonista il portiere Handanovic, autore di tre grandissime parate: "Non era un match facile. Il Napoli è veramente un’ottima squadra e la partita è stata tattica da entrambi le parti. C’è stato grande rispetto. Non è stata una partita bellissima però sono punti importanti. Perché fatti contro un’antagonista e una squadra ambiziosa come il Napoli. Sono punti che valgono il doppio".

Finale sofferto contro il Napoli

Nonostante l'uomo in più nell'ultimo quarto d'ora l'Inter ha fatto molta fatica contro la squadra partenopea che si è procurata tante palle gol. Conte non si rammarica di questo e anzi capisce esattamente cosa è passato nella testa dei suoi ragazzi in quel finale. Un successo come questo dà grosso morale ai nerazzurri:

Sì. Inevitabile che la squadra sentisse un po’ l’importanza della partita e il peso che comporta. Sapevamo che vincerla non sarebbe stato facile e alla fine è venuto il braccino del tennista, che cerca comunque di conservare il risultato. Portare a casa queste partite è importante per uno step di crescita a livello mentale. La squadra deve imparare a soffrire e vivere queste situazioni. Vincere contro squadre forti è un buon segnale.

Quando vinci partite cosi sei sempre molto contento

Conte ha detto chiaramente che questa partita tra Inter e Napoli non è stata molto spettacolare, ma è stato così perché sia lui che Gattuso hanno studiato bene l'avversario e hanno tatticamente cercato di imbrigliare la squadra avversaria: