Il Napoli ha perso 1-0 con l'Inter, la partita è stata decisa da un rigore di Lukaku. Dopo l'assegnazione del penalty capitan Insigne è stato espulso per proteste. Al termine del match, parlando con Sky, Gattuso se l'è presa con l'arbitro Massa per l'espulsione di Insigne, che è stata prodotta da un'espressione irriguardosa. Il tecnico ritiene che gli arbitri debbano essere meno permalosi e in alcuni momenti devono riuscire a capire il momento:

Che ho detto a Massa alla fine della partita? Gli ho detto che due minuti prima dell'espulsione fa i complimenti al capitano del Napoli poi dopo due minuti lo butta fuori perché gli dice ‘vai a ca**re' dopo un rigore dubbio. Questo vuol dire che l'arbitro è permaloso. In Inghilterra una cosa del genere non succede. Solo in Italia funziona così e questo non ci sta. Un vaffa***** dopo un rigore ci può stare, gli arbitri devono capire che fare così ed espellere un giocatore per una frase di un certo tipo non va bene. Se si buttano fuori i giocatori per le parolacce i giocatori vanno buttati fuori sempre.