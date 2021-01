Hanno fatto discutere e non poco i cambi di Antonio Conte in Roma-Inter. Dopo l'inserimento di Kolarov e Perisic al posto di Hakimi e Lautaro, la formazione nerazzurra ha pagato dazio, con i giallorossi che sono riusciti nel finale a pervenire al pareggio. Ai microfoni di DAZN, il mister salentino è tornato così sulle sostituzioni, giustificandole: "Come spiego i cambi? Vidal si è infortunato. Lautaro aveva dato tantissimo, gli chiedevo tanto. E Hakimi pure ha corso tanto, stava perdendo colpi e palloni importanti. Era la terza partita in 7 giorni, i cambi ci stanno".

Il tecnico della formazione nerazzurra ha giustificato cosìle sue sostituzioni, che hanno abbassato inevitabilmente il baricentro di una squadra che fino ad allora aveva disputato un secondo tempo eccezionale. Sostituzioni legate alla stanchezza, di molti dei protagonisti reduci da un vero e proprio tour de force: "Non vedo perché non si debba pescare dalla panchina, l'Inter deve avere una rosa importante se vuole ambire a traguardi importanti. Alla fine credo subentri anche l'ansia di un risultato importante, che ti porta mentalmente a dire di abbassarsi. E invece noi dalla panchina continuiamo a spingere per una pressione alta, perché, abbassarsi non è mai una cosa buona. Poi c'è chi perde e si butta in avanti ovviamente. Ci vuole energia per pressare sempre alti. Questa è la terza partita in sette giorni e hanno giocato sempre gli stessi".

Respinte al mittente le critiche per le sostituzioni, Antonio Conte è apparso comunque soddisfatto della prova dell'Inter. Il mister a tal proposito è rimasto colpito dalle parole del suo collega e avversario Fonseca: "Penso che sia stata una buona partita da parte nostra, anche nel primo tempo. E non dimentichiamo che affrontavamo la Roma, che ha gli stessi obiettivi che abbiamo nostri. la terza forza del campionato. Venire qui e fare questa partita significa che siamo organizzati. La squadra ha una struttura e l'ha dimostrato. Mi ha colpito Fonseca che ha detto che è difficile trovare contromosse contro di noi. Anche gli avversari lo dicono, questo fa capire che c'è lavoro in questa squadra".