Roma e Inter regalano gol ed emozioni nell'anticipo delle 12.30 della domenica della 17a giornata di Serie A. Nerazzurri bravi a reagire con carattere allo svantaggio firmato da Pellegrini, con le reti di Skriniar e quella bellissima di Hakimi in un secondo tempo di grande spessore. Nel finale però i giallorossi, rivitalizzati dai cambi di Fonseca strappano il pari con Mancini. Occasione sciupata dalla squadra di Conte che scivola a meno 3 dalla capolista Milan, sulla strada che porta al big match contro la Juve. La Roma conferma di avere le carte in regola per lottare per le zone altissime della classifica e resta in scia dei nerazzurri.

L'Inter parte bene, ma la Roma trova il vantaggio con Pellegrini

Archiviate le classiche schermaglie iniziali, è l’Inter a rendersi molto pericolosa in avvio. Pau Lopez assoluto protagonista: l’estremo difensore della Roma, prima sfodera un riflesso eccezionale (tempo di reazione di 38 centesimi di secondo) su un colpo di testa ravvicinato di Lukaku, e poi con un pasticcio con i piedi rischia di regalare il vantaggio ancora al belga, stoppato da Lukaku. Alla prima occasione però è la Roma a trovare la rete del vantaggio con Pellegrini.

La conclusione del centrocampista, dopo un’azione partita da un recupero palla di Veretout su Barella (inutili le sue proteste per un presunto intervento falloso), con la deviazione di Bastoni diventa imparabile per Handanovic. La rete dell’1-0 dà fiducia ai padroni di casa che vanno ancora al tiro con Vereotut che trova sulla strada il portiere sloveno. Piove sul bagnato per Conte, costretto a fare a meno dell’infortunato Darmian sostituito da Young, poco prima di un gol giustamente annullato a Lautaro per una netta posizione di fuorigioco.

L'Inter cambia marcia nel secondo tempo: Skriniar e Hakimi ribaltano la Roma

Nel secondo tempo la squadra di Conte cambia letteralmente marcia, e inizia a spingere con continuità impressionante. Le occasioni per i nerazzurri si susseguono e Pau Lopez è costretto agli straordinari, in primis su un tap-in di Lautaro su assist di Lukaku. Non è un caso che arrivi il pareggio al minuto 56’, con Skriniar che sugli sviluppi di un corner spedisce il pallone alle spalle dell’estremo difensore capitolino. Fonseca molto arrabbiato, in primis con l’arbitro per il calcio d’angolo da cui è nata la rete degli ospiti, e poi con i suoi troppo schiacciati, decide di rimandare i cambi, confidando in una reazione. Al contrario però è l’Inter che tutt’altro che paga, continua ad insistere in avanti e trova anche la rete del sorpasso. Autore del gol uno scatenato Hakimi che con un tiro a giro molto bello spedisce il pallone nel sette.

Mancini riacciuffa l'Inter nel finale

Se Fonseca si gioca la carta Bruno Peres al posto di Spinazzola, con Cristante che subentra a Veretout, Conte risponde inserendo prima Perisic per uno stanco e acciaccato Lautaro, con un pensiero anche alla sfida contro la Juventus in programma nel prossimo turno, e poi Gagliardini e l'ex Kolarov al posto di Vidal e Hakimi. Il finale di gara è tutto di marca giallorossa, e tocca ad Handanovic salire in cattedra per dire di no ai tentativi di Cristante prima e Mancini poi. Alla fine però il portiere non può nulla sulla seconda deviazione dell'ex Atalanta che firma il 2-2.

Il tabellino di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout (79′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (89′ Mayoral). All. Fonseca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (82′ Kolarov), Barella, Brozovic, Vidal (82′ Gagliardini), Darmian (34′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Perisic). All. Conte

Ammoniti: Lukaku (I), Smalling (R), Mancini (R), Bastoni (I), Villar (R)

Marcatori: 17′ Pellegrini (R), 56′ Skriniar (I), 63′ Hakimi (I), 86′ Mancini (R)