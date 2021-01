Gli episodi da moviola di Roma-Inter fanno riferimento all'occasione che ha portato al vantaggio dei giallorossi e alla rete annullata a Lautaro Martinez verso la fine del primo tempo (su imbeccata di testa di Lukaku). Il gol dell'1-0 porta la firma di Lorenzo Pellegrini, che lo realizza con un perfetto diagonale alla destra di Handanovic. Rete puluita? No, secondo gli ospiti: i nerazzurri protestano nei confronti dell'arbitro Di Bello perché ritengono che vi stata un'irregolarità nello sviluppo dell'azione. Ecco cosa è successo.

Lautaro segna ma è in fuorigioco

Minuto numero 39, la Roma è avanti di una rete. L'Inter trova il pareggio con Lautaro Martinez ma il direttore di gara annulla per la posizione di fuorigioco dell'attaccante argentino. Lo stesso calciatore non protesterà e le immagini (comprese quelle fornite dalla sala Var, con il tracciamento della riga azzurra virtuale sul campo) confermano come la posizione di partenza del sudamericano – su colpo di testa di Lukaku in anticipo su Smalling – è in off-side.

Roma in vantaggio, l'Inter lamenta un fallo su Barella

In occasione della prima, vera ripartenza della partita da parte dei padroni di casa arriva il gol dell'1-0. Protagonisti dell'episodio sono Veretout, Barella, Pellegrini e Bastoni. È dal contrato tra i due centrocampisti che prende il via l'azione del vantaggio dei capitolini. Azione che, secondo i nerazzurri, sarebbe viziata da un fallo commesso dal francese sull'ex Cagliari. Per l'arbitro Di Bello (in questi casi il Var non interviene in casi del genere) non c'è alcuna irregolarità nel contrasto, nonostante le lamentele dello stesso Barella e dei compagni di squadra. La palla arriva a Pellegrini che lascia partire un rasoterra imparabile per Handanovic a causa anche di una deviazione di Bastoni (tocco praticamente decisivo sulla traiettoria).