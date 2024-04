video suggerito

Il gol di Dimarco in Inter-Empoli analizzato ad Open Var: “Per l’assistente Thuram non è in fuorigioco” Antonio Damato, membro della CAN di Serie A, ad Open VAR su DAZN ha analizzato l’episodio del fuorigioco di Thuram prima del gol di Dimarco in Inter-Empoli: “Per l’assistente dell’arbitro era in posizione regolare” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'Inter continua la sua marcia trionfale verso il 20° scudetto della propria storia ma nella vittoria a San Siro con l'Empoli non sono mancate le polemiche. A far discutere è il gol del vantaggio nerazzurro siglato dopo appena sei minuti di gioco da Federico Dimarco che sembra viziato da una presunta iniziale posizione di fuorigioco di Marcus Thuram che, stando al protocollo attualmente in vigore, non poteva essere ravvisata dal VAR in quanto il rinvio sbilenco di Bereszynski sul tiro-cross del francese, a termini di regolamento, ha dato vita ad una nuova azione culminata poi con il tiro al volo del terzino meneghino che ha sorpreso Caprile e portato avanti nel punteggio l'Inter.

Accertata dunque l'impossibilità d'intervento da parte degli addetti al VAR restano comunque i dubbi sulla regolarità del gol che ha sbloccato il match e del mancato intervento da parte dell'assistente dell'arbitro Dionisi che ha tenuto giù la bandierina sullo scatto in profondità di Thuram che sembra partire, seppur di pochi centimetri, oltre l'ultimo difensore empolese (posizione di fuorigioco di cui non sono state mostrate le immagini ma che l'ex arbitro Marelli ha dato per certa).

E la spiegazione data dall'ex arbitro Antonio Damato, oggi membro del consiglio della CAN di Serie A presieduta dal designatore Gianluca Rocchi, durante la trasmissione Open VAR andata in onda su DAZN sembra confermare che l'errore sia stato esclusivamente del guardalinee:

"La direttiva che abbiamo dato agli assistenti è quella di non alzare subito la bandierina in caso di fuorigioco millimetrico o comunque di posizioni dubbie. Se non ha alzato la bandierina nel momento in cui Bereszynski ha rinviato il pallone dando quindi inizio ad una nuova azione significa che lui l'ha ritenuta una posizione regolare. Nel caso pensasse che fosse fuorigioco nel momento in cui quell'azione era terminata avrebbe dovuto alzare la bandierina" ha difatti detto il vice commissario CAN Antonio Damato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Empoli analizzando il fuorigioco di Thuram non segnalato che ha poi dato origine al bellissimo gol di Federico Dimarco che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare il match dopo appena sei minuti di gioco e spinarsi la strada verso un successo che consente di mantenere 14 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice in classifica.