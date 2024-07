video suggerito

La surreale linea tracciata per decidere se assegnare il gol: stavano riscrivendo la regola del fuorigioco L’insolita linea del fuorigioco tracciata in Venezuela per decidere se assegnare il gol è diventata virale sui social nelle ore successive alla partita tra Puerto Cabello e Portuguesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il calcio è un po’ più giusto da quando è stato introdotto il VAR. O almeno lo è nelle chiamate dei fuorigioco, azioni in cui la tecnologia funziona meglio e riesce ad essere oggettiva nelle decisioni da prendere in campo. Questa regola, però, è stata messa in discussione per alcuni secondi della partita del campionato venezuelano tra Puerto Cabello e Portuguesa, durante la quale è stato annullato giustamente un gol per fuorigioco ma a diventare virale sui social nel giro di poche ore non è stata l'esecuzione o l'esultanza, ma la linea tracciata per prendere la decisione definitiva.

Quello che è successo nella partita della Primera Division venezuelana è insolito e alquanto disorientante. Durante il match giocato alla Bombonerita, un gol del Puerto Cabello è stato annullato per un evidente fuorigioco segnalato dall'assistente di gara ma la cosa curiosa è arrivata più tardi: in tv hanno mostrato una linea del fuorigioco obliqua, che quasi teneva in gioco l'autore del gol Darlon Rodríguez.

Ricordiamo che un giocatore è in posizione di fuorigioco quando si trova nella metà campo avversaria e al momento del passaggio è più avanti rispetto al penultimo avversario.

La linea obliqua del fuorigioco tracciata per decidere se assegnare il gol

Per chiarire la situazione il giornalista Manuel Todea, del quotidiano El Meridiano, ha spiegato che non è stato chiarito se la linea mostrata fosse quella ufficiale del VAR o quella del canale tv: "È tutto piuttosto confuso e finora non è stato dato alcun chiarimento ufficiale su questo argomento". Nelle ore successive all'accaduto sui social in tanti hanno specificato che si trattava di una grafica tv mentre al VAR avevano la linea tracciata in maniera corretta.

L'arbitro non ha ricevuto, fortunatamente, alcuna indicazione per modificare la sua decisione: se lo avessero fatto ci troveremmo di fronte ad un vero scandalo per il calcio venezuelano e sudamericano. Sarebbe stata una scelta contro il principio del fuorigioco

L'episodio evidenzia l'importanza della precisione e della trasparenza nell'uso della tecnologia e del VAR. L'immagine della linea obliqua è diventata virale in poche ore, suscitando risate e indignazione tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo.