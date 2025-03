video suggerito

Gimenez e Gabbia fanno gol in Lecce-Milan ma il VAR cancella tutto per fuorigioco Santiago Gimenez e Matteo Gabbia segnano nei primi 20′ di Lecce-Milan, il VAR cancella tutto per posizione di fuorigioco. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Santiago Gimenez e Matteo Gabbia segnano due gol per il Milan in casa del Lecce ma entrambi sono in posizione di fuorigioco e le reti vengono cancellate dopo il check del VAR.

(in aggiornamento)