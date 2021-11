Andy Carroll torna in campo con l’accordo più breve di sempre: firma un contratto di due mesi Andy Carroll ha trovato squadra: l’attaccante inglese classe 1989 era svincolato ma ora è stato acquistato dal Reading con una formula che non si era mai vista prima.

A cura di Vito Lamorte

"Il calciomercato non dorme mai". È un vecchio adagi di alcuni addetti ai lavori. Nonostante gli impegni in calendario siano sempre di più, le operazioni di mercato sono sempre dietro l'angolo e i dirigenti a tutte le latitudini hanno sempre in serbo un asso nella manica al momento giusto. A piazzare il colpo a effetto in queste ultime ore ci ha pensato il Reading Football Club, che ha annunciato l'acquisto dell'attaccante Andy Carroll, noto attaccante inglese con una lunga militanza in club di Premier League che era rimasto svincolato. L'attaccante classe 1989 di Gateshead ha firmato un contratto con i Royals fino a metà gennaio 2022, siglando uno degli accordi più brevi della storia del mercato inglese.

Come già anticipato, si tratta di un vero colpaccio per il Reading e il 32enne porterà una grande esperienza alla squadra di Veljko Paunovic avendo trascorso l'ultimo vestendo le maglie di squadre come Newcastle United, Liverpool e West Ham United. Carroll, che ha indossato per nove volte la maglia della nazionale inglese, si è sottoposto alle visite mediche a Bearwood Park e ha già sostenuto un paio di sessioni di allenamento con i nuovi compagni. Ora cercherà di migliorare la sua forma fisica per poter essere utile da subito per i Royals.

L'attaccante 32enne fa parte di un gruppo che vede al suo interno calciatori del calibro Scott Dann, Danny Drinkwater, l'ex Serie A George Puscas e l'ex Barcellona Alen Halilovic ma si tratta di una squadra che è stata messa su soprattutto con prestiti e trasferimenti gratuiti a causa di una impossibilità di effettuare acquisti. I Royals sono 16esimi in Championship ma sono destinati a essere colpiti da una penalizzazione tra i 6 e i 9 punti da parte della Football League per aver violato le regole finanziarie.

L'allenatore dei Royals, Veljko Paunovic, ha parlato così dell'arrivo di Carroll: "Questo è un accordo su cui stiamo lavorando da tempo e siamo fiduciosi che sia la mossa giusta per il giocatore e il club. Andy sta cercando una nuova sfida nella sua carriera e abbiamo bisogno un giocatore con la sua qualità e una grande esperienza. È un grande acquisto per noi e non vedo l'ora di lavorare con Andy per i prossimi due mesi".

Non ha vissuto un periodo semplice Carroll dopo che il Newcastle, squadra in cui è cresciuto, ha deciso di non rinnovargli il contratto: “Pensavo che avrei finito la carriera a Newcastle". Qualche mese fa in una lunga intervista a The Athletic il centravanti britannico si era soffermato sulla sua situazione: “I miei ragazzi pensano ancora che firmerò per il Manchester City o per il Barcellona, ​​cosa che sappiamo tutti non accadrà. Mi stanno ancora spingendo per ottenere un contratto con un club ed è questo ciò che voglio fare. Voglio giocare davanti alla mia famiglia e vincere le partite. Il mio slancio e la mia passione non sono affatto svaniti“.

Nel 2011 Andy Carrol divenne il secondo acquisto più oneroso della storia del calcio inglese mentre oggi riparte dalla Championship. Tutto in dieci anni.