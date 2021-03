La Juventus è uscita con le ossa rotte dal match contro il Benevento. Quella che sulla carta sarebbe dovuta essere una domenica favorevole per i bianconeri, ampiamente favoriti sulla carta, si è trasformata in un incubo. Una sconfitta che spegne le ultime speranze Scudetto della sua squadra e alimenta i dubbi sul suo futuro a Torino. Se Paratici ha confermato il mister, quest'ultimo ha rimandato i bilanci e i verdetti al termine della stagione.

Le speranze di Scudetto della Juventus dopo la sconfitta con il Benevento

Quale futuro per Andrea Pirlo? La sconfitta interna contro il Benevento ha compromesso ulteriormente le speranze di Scudetto per la Juventus che ha sciupato l'opportunità di avvicinarsi alla capolista Inter. Ai microfoni di Sky nel post-partita, Pirlo ha dimostrato però di crederci ancora: "Dobbiamo continuare a credere nello scudetto. Fare il nostro percorso e il nostro lavoro. L'obiettivo non cambia. Per giocare queste partite serve un altro atteggiamento, indossiamo una maglia importante e va onorata".

Testa bassa e pedalare dunque per una Juventus protagonista di una prova da dimenticare. Pirlo spera di sfruttare la sosta per far tornare il sorriso alla sua squadra in vista del derby: "Avevamo l’occasione concreta di accorciare la classifica. Abbiamo due settimane di tempo per riflettere e discutere di questa gara. Bisogna sempre prendere uno schiaffo per reagire. Mi sembra prematuro parlare del derby adesso, abbiamo tempo e modo di analizzare anche la gara col Torino. Volevamo fare una partita migliore di questa. Il nostro obiettivo era cercare di vincere la sfida giocando molto meglio di così".

Pirlo e il futuro alla Juventus

Dopo aver provato a "spiegare" l'errore grave di Arthur in occasione del gol vittoria di Gaich ("Secondo me, non ha visto l’avversario in quella zona di campo. Era più facile lo scarico sul portiere per andare dall’altra parte. Tanti errori di leggerezza da parte di tutti"), inevitabile anche la considerazione sul futuro. Se Paratici ha confermato il mister, quest'ultimo ha preferito rimandare il discorso a fine stagione: "Futuro? Io continuo a lavorare. E poi ci sarà la società che deciderà alla fine della stagione".