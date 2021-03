La Juventus cade a sorpresa in casa contro il Benevento e dice di fatto addio alle possibilità di Scudetto. Un tonfo pesante quello dei bianconeri, messi al tappeto da un gol di Gaich, abile a sfruttare un errore di Arthur. La formazione di Pirlo può recriminare per un mancato calcio di rigore concesso da Abisso per un contatto Foulon-Chiesa. I bianconeri restano a quota 55, sciupando l’opportunità di avvicinarsi all’Inter e di superare momentaneamente il Milan. Punti preziosi per il Benevento che si porta a più sette sul terzultimo posto occupato dal Cagliari.

Il Benevento affronta la Juventus a viso aperto con un pressing costante e con un Lapadula capace di svariare su tutto il fronte dell'attacco. La squadra di casa a trazione anteriore con Bernardeschi terzino e la presenza contemporanea in campo di Kulusevski, Chiesa, Ronaldo e Morata, fa fatica a trovare spazi in avanti contro i campani corti e compatti. Le occasioni sono tutte per l'ex Atletico Madrid che prima si fa ipnotizzare dal portiere avversario, e poi sciupa da posizione favorevolissima. C'è spazio anche per un episodio da moviola (oltre ad un gol annullato a Ronaldo per netto fuorigioco e un uscita fuori area di Montipò con il pallone tra le braccia), con il Var decisivo nel revocare un calcio di rigore concesso per un presunto intervento con il braccio di Foulon.

Nella ripresa il copione della gara non cambia anche se i padroni di casa aumentano i giri. Le palle gol degne di nota latitano, eccezion fatta per un intervento decisivo di Montipò a dire di no ad un tentativo di autogol di Barba. A sorpresa invece è il Benevento a passare al minuto 69′ quando Gaich approfitta di uno sciagurato passaggio orizzontale di Arthur per prendere la mira e battere Szczesny. La Juventus si getta in avanti a testa bassa, protestando poi in maniera feroce per un rigore non concesso per un intervento di Foulon su Chiesa. Dopo un colossale errore sotto porta di Danilo che sciupa la palla del pareggio, il match scivola verso la fine per quello che è uno dei risultati più sorprendenti della stagione.