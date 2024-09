video suggerito

De Sciglio lancia una frecciata alla Juve dopo l’addio: “Qualche sassolino ce l’avrò” Mattia De Sciglio lancia una frecciata alla Juventus dopo l’addio: nella conferenza stampa di presentazione all’Empoli il laterale ha parlato anche della sua ex squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Mattia De Sciglio è un nuovo calciatore dell'Empoli da qualche giorno e nelle scorse ore c'è stata la sua conferenza stampa di presentazione. Il terzino era finito fuori squadra alla Juventus e dopo sette stagioni in bianconero, con una piccola parentesi in Francia all'Olympique Lione, cambia squadra e arriva in Toscana in prestito. Il caso ha voluto che il classe 1992 potrebbe fare il suo esordio con i toscani proprio contro la sua ex squadra: "La Juventus? Mi farà piacere trovare subito i miei ex compagni. Sassolini? Qualche sassolino ce l’avrò. Ma penso di godermi il presente. Il resto sarà giusto tirarlo fuori al momento opportuno. È una ripartenza".

Una frecciatina nei confronti del suo ex club che non è passata inosservata. De Sciglio si appresta ad intraprendere una nuova esperienza e ha descritto così il suo arrivo alla squadra del presidente Corsi: "Tanti sportivi durante la loro carriera hanno dovuto fare un passo indietro per farne due avanti. A me serviva questo, soprattutto dopo l’anno scorso durante il quale non sono riuscito a trovare continuità. Il mio obiettivo principale è quello di rimettermi in gioco di far vedere che sto bene, Empoli è il posto per far sì che questo accada. Avevo bisogno di sentirmi di nuovo apprezzato e cercato. Per me era essenziale rimettermi in gioco. Sicuramente l'ultimo periodo non è stato facile, anzi molto complicato».

De Sciglio all'Empoli: la formula dell'operazione con la Juve

Mattia De Sciglio ha scelto di sposare il progetto tecnico dell'Empoli dopo essere finito fuori dal progetto alla Juventus. Il laterale italiano aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e si trasferisce in Toscana con la formula del prestito.

Il terzino era arrivato a Torino nel 2017 e ha collezionato oltre 100 presenze con la Juventus, conquistando tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Questo il comunicato del club toscano: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia De Sciglio".