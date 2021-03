Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il tracollo della Juventus allo Stadium contro il Benevento. Il dirigente bianconero non ha cercato alibi per commentare la brutta prestazione della sua squadra, confermando però la necessità di andare avanti con il progetto, confermando anche Pirlo. Sul futuro del tecnico, Paratici infatti ha dichiarato: "Siamo molto convinti".

La Juve perde in casa con il Benevento, Paratici non cerca alibi

Lo Chief Football Officer della Juventus non ha cercato alibi dopo la sconfitta interna contro il Benevento. Il dirigente si è quasi scusato con i tifosi per la prova opaca dei bianconeri: "Partita imprevista. La mia presenza qui è solo per sottolineare che abbiamo dato tante gioie ai nostri tifosi in questi anni, e oggi diamo una grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara. Dobbiamo mettere giù la testa, andare avanti con il campionato, pedalare e capire quali sono stati i nostri errori. Troppa pressione? Se giochi nella Juve sei un giocatore di livello abituato alla pressione. Purtroppo abbiamo giocato una brutta gara, e non si riescono a capire tutti. Punto bisogna abbassare la testa e lavorare, brutta gara".

Nessuna voglia di parlare degli episodi arbitrali e del mancato rigore per il contatto Foulon-Chiesa. Paratici ha preferito dribblare l'argomento moviola: "Episodi arbitrali? Non voglio commentarli, non sono qui per farlo. Le gare vanno valutate escludendo gli episodi, mi sembrava fallo ma non sono qui per questo. Nelle prossime due settimane valuteremo tutto. Resta il fatto che abbiamo giocato una prova non alla nostra altezza".

Quale futuro per Pirlo (e Ronaldo) dopo Juve-Benevento, la conferma di Paratici

Cosa succede ora in casa Juventus? Andrea Pirlo è in discussione? Paratici ha confermato la fiducia della società nell'operato del mister, con il progetto che è appena iniziato: "Scelte future? No, abbiamo una programmazione e non è una partita che sposta le nostre idee. Abbiamo una nostra linea sulla rosa e andiamo avanti sulla nostra strada. Pirlo? Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo e continueremo così, abbassando la testa e pedalando. Gli esoneri passato? C'erano motivazioni differenti, non è una sconfitta o una vittoria a cambiare i piani di un club. Si vedrà poi alla fine se è stata quella corretta". E nessun cambio di rotta su Ronaldo: "Cristiano Ronaldo? La linea della Juve è questa: ci teniamo stretto il miglior giocatore del mondo".