Ancelotti non ci sta, il Real non è criticabile: "Quasi 30 titoli in 10 anni, è tutto assurdo…" Carlo Ancelotti ha approfittato della conferenza stampa pre gara contro l'Athletic Bilbao di Liga per mettere i puntini sulla attuale situazione del Real e propria: "Questo mondo è in grado di mettere in discussione tutto e tutti… per il resto? Nulla da dire, restiamo sulla stessa barca"

A cura di Alessio Pediglieri

Carlo Ancelotti ha ascoltato in silenzio tutte le polemiche e le critiche arrivate nella post eliminazione in Champions League contro l'Arsenal che hanno visto la capitolazione del Real Madrid. Che rischia di complicare questo finale di stagione in cui potrebbe anche non vincere nulla. Il tecnico italiano però si è tolto più di un semplice sassolino nella conferenza stampa pre Atheltic Bilbao di Liga su chi ha messo al palo lui e il club: "Critiche che mi hanno ferito, non si può parlare così di un club che ha vinto 30 titoli negli ultimi 10 anni… il resto? Non c'è nulla da dire".

Carlo Ancelotti non ci sta e difende la società con cui ha scritto pagine storiche del calcio spagnolo, madridista e internazionale. L'eliminazione in Champions ha offerto il fianco alle critiche facili e dirette di chi non aspettava di trovare il Real in difficoltà. C'rea stata una prima crepa nella Supercoppa spagnola con la netta vittoria del Barcellona, poi però pronta ripresa sia in Europa che in Liga. Ora il crollo in Champions, un campionato vissuto da seconda in classifica e una finale di Copa del Rey contro gli azulgrana che arriva nel momento peggiore della squadra.

Ancelotti non accetta facili critiche: "Questo mondo mette in discussione tutto, assurdo"

"Assurdo". Con questa parola Carlo Ancelotti risponde ai giornalisti che più che sapere come scenderà in campo contro il Bilbao vogliono particolari sulla situazione difficile di tecnico e giocatori finiti nella morsa delle critiche. "La Champions League è la competizione più importante per tutti, è la storia più importante per il Real Madrid, ma non è vero che il resto non conta" ha sottolineato il tecnico italiano, che poi si è tolto il fastidio più profondo: "Cosa mi ha ferito di più? Il fatto che venga messo in discussione questo club, un club che ha vinto quasi 30 titoli nell'ultimo decennio, ma di cosa parliamo? Di un mondo in cui si mette in discussione tutto, anche il Real".

Tra i successi del Real Madrid negli ultimi 10 anni anche 5 Champions

Parole che vogliono ricordare il recente passato madridista che, anche con in sella Ancelotti, non ha mai smesso di mietere successi in Spagna come in Europa. Nessun auto-censimento, ma semplice constatazione dei fatti: da 10 anni ad oggi, il Real Madrid ha messo in bacheca 4 Liga, 1 Coppa di Spagna, 4 Supercoppa di Spagna, 5 Champions League, 4 Supercoppe Uefa, 4 Coppe del Mondo per Club e una Intercontinentale.

Il futuro di Ancelotti: "Non c'è nulla da dire"

Ancelotti ha poi voluto mettere una pietra anche sul discorso del proprio futuro: con il Real ancora? Si ritirerà? Andrà al Brasile? "Non c'è nulla da dire. Ne parleremo a fine stagione anche perché ho già parlato con i giocatori e con la società. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, tutti ugualmente delusi di essere usciti dalla competizione in cui abbiamo avuto più successo. Ma non si può sempre vincere".