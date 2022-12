Amichevole Roma-Cadice oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Roma-Cadice è un’amichevole della tournée portoghese della squadra di José Mourinho: fischio d’inizio alle ore 20:00. Diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

La Roma continua la sua preparazione in vista della ripresa della stagione e dopo il viaggio in Giappone per le due amichevoli contro due club del paese del Sol Levante, ora la squadra di José Mourinho si è spostata in Portogallo per la seconda parte della preparazione invernale. I giallorossi affrontano il Cadice per la prima amichevole in terra lusitana: si gioca oggi, venerdì 16 dicembre alle ore 20:00, diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo i due pareggi contro Nagoya Grampus Eight e Yokohama Marinors, in Algarve i giallorossi scenderanno in campo per una serie di amichevoli per preparare il ritorno in campo in Serie A contro il Bologna il 4 gennaio.

La prima avversaria della Magica sarà il Cadice, squadra che milita nella Liga e occupa il diciannovesimo posto in classifica, ma poi se la vedrà contro i portoghesi del Casa Pia e degli olandesi dell'RKC Waalwijk. Test che daranno delle indicazioni allo Special One in vista della ripresa e in attesa del rientro dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo in Qatar.

Dove vedere Roma-Cadice in diretta TV: orario e canale della partita

Dove vedere Roma-Cadice? Altra amichevole importante per la squadra giallorossa che si potrà vedere in TV su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l'incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale Zona DAZN (214), visibile però solo per chi ha attivato la promozione.

Roma-Cadice dove vederla in diretta streaming

L'amichevole tra Roma e Cadice si potrà vedere in streaming sempre grazie a DAZN: gli abbonati potranno utilizzare i diversi dispositivi mobile per poter vedere l'incontro.

Rispetto alle gare in Giappone José Mourinho ha ritrovato diversi calciatori: in avanti Abraham con Zaniolo e Shomurodov. Tra i pali Svilar, con la difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Non ci sarà Karsdorp, che ormai è un separato in casa.

Gonzalez punta su un ordinato 4-4-2 con la coppia d'attacco Negredo e Lozano.

