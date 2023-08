Alta tensione tra Bonucci e la Juve, altra Pec dell’ex capitano: minaccia di andare in tribunale Si inasprisce il rapporto tra Leonardo Bonucci e la Juventus: il calciatore ha mandato un’altra Pec al club bianconero per chiedere il reintegro in rosa e minaccia di portarlo in tribunale per danni all’immagine.

A cura di Michele Mazzeo

Nuovo capitolo per uno dei casi più spinosi di questa sessione di calciomercato della Juventus. L'ormai ex capitano Leonardo Bonucci, messo fuori rosa e invitato a trovarsi una nuova squadra ormai da mesi, non sembra intenzionato a mollare la presa e anzi prosegue la sua aspra battaglia contro la società in cui ha militato in dodici delle ultime tredici stagioni. Dopo il duro messaggio di risposta ad Allegri pubblicato sui propri social, il 36enne di Viterbo ha infatti fatto un altro passo ufficiale lasciando intendere che l'idea è quella di portare la questione in tribunale.

Il difensore, fuori rosa e costretto ad allenarsi da solo senza avere contatti con il gruppo squadra, ha difatti inviato una nuova Pec al club bianconero nella quale, come nella prima mandata ad inizio mese, ha chiesto il reintegro in rosa. Inevitabile pensare che, avendo messo nero su bianco la propria richiesta in un atto ufficiale, Bonucci stia preparando il terreno per una imminente battaglia legale che andrà in scena qualora il calciatore dovesse restare a Torino dopo la chiusura della sessione di mercato (su di lui adesso c'è l'interesse del Genoa), e forse anche se dovesse andare via.

Ipotesi resa ancora più plausibile dalle indiscrezioni rivelate dalla Gazzetta dello Sport che ha appreso da fonti da fonti vicine all'ormai ex capitano della Juventus che quest'ultimo avrebbe l'intenzione di nominare un famoso giurista esperto di diritto sportivo per tutelare i suoi interessi nel caso si arrivasse all'arbitrato. Ma non solo.

Secondo quanto riporta la Rosea inoltre Leonardo Bonucci insieme ai suoi legali starebbe anche valutando di fare causa per danni d'immagine alla Juventus qualora dovesse restare in bianconero senza essere reintegrato nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri (e al momento non si può escludere che intenti causa anche qualora vada via). La deadline della sessione di calciomercato (fissata il 1° settembre alle ore 20) dunque non solo potrebbe non essere il termine ultimo di questo spinoso caso, ma potrebbe addirittura essere la data d'inizio di una vera e propria aspra guerra legale tra la Juventus e il suo ex capitano.