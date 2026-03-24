Alta tensione ai playoff mondiali, tra Galles e Bosnia volano pesanti accuse di boicottaggio

Tra Galles e Bosnia è già iniziata la sfida playoff fuori dal campo. Al centro della contesa, Benjamin Tahirovic, giocatore bosniaco tenuto in panchina dal tecnico gallese del Brondby per mandarlo fuori forma: “Gli ha detto che tutto sarebbe tornato alla normalità dopo la pausa…”

Se l'Italia di Gattuso riuscirà a vincere la semifinale di playoff contro l'Irlanda dovrà vedersela per un posto al sole ai Mondiali 2026 con la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina che si disputa in contemporanea a Cardiff giovedì 26 marzo. Ma tra le due possibili rivali degli Azzurri la vigilia è stata tempestata da feroci polemiche e pesanti accuse di boicottaggio: il CT bosniaco Sergej Barbarez ha insinuato che il tecnico di origini gallesi del Brondby abbia tenuto appositamente in panchina nelle ultime gare il proprio nazionale Benjamin Tahirovic perché non si presentasse in forma allo spareggio: "Quando il tuo allenatore ti augura buona fortuna ma non per la tua Nazionale, allora c'è qualcosa che non va".

Cos'è accaduto tra Galles e Brondby per Tahirovic: "Cose difficili da credere"

Ma qual è la scintilla che ha fatto esplodere la polemica? Il discorso riguarda le ultime uscite del Brondby nel massimo campionato danese con il tecnico del club, il gallese Steve Cooper, che ha deciso di non schierare più titolare in squadra Benjamin Tahirovic, centrocampista bosniaco tra i più utilizzati in rosa (22 presenze su 24 partite disputate). Una mossa "sospetta" che ha scatenato la rabbia in Bosnia, confermata dalle dichiarazioni del CT Sergej Barbarez che ha raccontato un retroscena più che particolare.

Tahirovic con la nazionale bosniaca: 24 presenze di cui 8 nelle qualificazioni ai Mondiali

Il CT bonsiaco ha tolto il velo sulla situazione creatasi, definita più che strana, una volta convocato Tahirovic in Nazionale e avergli chiesto il perché delle recenti esclusioni: "Benjo mi ha detto cose difficili da credere… " ha esordito Bellamy. "C'entra qualcosa con la nazionalità del suo allenatore di club… Quando il tuo allenatore ti augura buona fortuna, ma non alla tua Nazionale, tutto ciò ti fa riflettere. Cooper gli ha detto anche di stare tranquillo: tutto si sarebbe risolto e tornato alla normalità dopo la pausa per le Nazionali".

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La reazione del Brondby: Tahirovic escluso per provvedimenti disciplinari

Accuse pesanti di boicottaggio e antisportività che sono arrivate direttamente in Danimarca. Mentre la nazionale gallese si è riservata il diritto di rimanere in silenzio sulla questione, senza replicare, dal Brondby la replica è arrivata puntuale: "Si tratta di un'ipotesi piuttosto azzardata", ha sottolineato Soren Hanghoj, il responsabile della comunicazione del club. "Steve [Cooper, il tecnico gallese della squadra, ndr] ha spiegato pubblicamente le ragioni della sua decisione e nessuna di esse ha il minimo collegamento con le nazionali. Questo è ovvio" ha aggiunto riferendosi a scelte derivate da una "punizione" disciplinare interna, per non "aver rispettato i valori del club". "Non è solo l'allenatore a prendere decisioni di questo tipo" ha poi concluso Hanghoj: "È stata una decisione del club, presa congiuntamente da tutto lo staff tecnico e dalla dirigenza sportiva."