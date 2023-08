Bonucci risponde ad Allegri e lancia un messaggio alla Juve: “Quando qualcuno manca di rispetto…” Bonucci ha pubblicato una stories su Instagram dopo le parole di Allegri in conferenza stampa e lancia un messaggio alla Juventus: ormai è guerra aperta.

A cura di Vito Lamorte

"Con Leo abbiamo già parlato ed è già stato detto tutto, non ci sono altri commenti da fare. Leo sa la situazione, la Juventus è stata chiara e andiamo avanti". Sono state queste le parola di Massimiliano Allegri in merito alla situazione di Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna.

Il tecnico della Juventus ha provato a chiudere così il discorso sull'ex capitano ormai separato in casa ma è abbastanza prevedibile che, se il difensore non dovesse trovare una squadra entro la fine della sessione di mercato, sarà ancora argomento di discussione.

Il difensore della Juventus sta vivendo questi giorni come un separato in casa dopo che i dirigenti della squadra bianconera gli hanno comunicato che non fa più parte del progetto tecnico.

In questi ultimi giorni di mercato Bonucci dovrebbe trovare una sistemazione e salutare nuovamente la Vecchia Signora nel suo ultimo anno di carriera: si è parlato dell'Union Berlino, della Lazio e del Genoa.

Intanto, però, l'ex capitano non risparmia frecciate all'allenatore bianconero e alla Juve. Su Instagram ha pubblicato un’immagine che riporta le seguenti parole: “Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere.“

Una situazione davvero imprevedibile per uno degli uomini più importanti dell'ultimo decennio di vittorie della Juventus: nessuno si smuove dalle sue posizioni e la situazione non si ricomporrà in nessun modo, se non con la cessione del calciatore.

Sul caso Bonucci è intervenuto l’AIC e con un comunicato firmato dal presidente Umberto Calcagno ha preso le difese dell’ormai ex capitano bianconero: “La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi”.