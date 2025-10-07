Allegri voleva segnare alla Juve puntando un suo ex giocatore: “Rafa attaccalo! È cotto, cammina”

Juventus e Milan non hanno mostrato uno spettacolo bellissimo nell'ultimo turno di campionato prima della sosta. Lo 0-0 dello Stadium ha messo in evidenza due squadre che hanno badato molto a non scoprirsi sprecando però anche diverse occasioni da gol. Da Gatti a Leao passando chiaramente per il rigore di Pulisic. Tudor è stato "tradito" dai suoi attaccanti mentre Allegri può sorridere per Gimenez e meno per Leao. Proprio il portoghese dopo il suo ingresso in campo è stato preso di mira continuamente dal suo allenatore sperando un guizzo vincente.

Allegri spiega alla panchina di puntare Rugani.

Negli ultimi 15 minuti di partita soprattutto Allegri si è concentrato totalmente su Leao perché aveva notato un punto debole della Juventus sfruttando un suo ex giocatore. Nel corso della consueta rubrica ‘Bordocam' curata da DAZN, viene infatti mostrato Allegri urlare contro Leao per spiegargli il suo piano: "Rafa vai su Rugani, devi attaccare Rugani – per poi voltarsi verso la propria panchina -. Serve andare su Rugani, è cotto Rugani". Ma Leao non riesce nel suo intento e Tudor dopo un po' di tira e molla col giocatore decide di sostituirlo.

Tudor si accorge della strategia di Allegri, lo sente urlare, è inevitabile, e per questo chiede allo stesso Rugani se necessitasse di un cambio. Il difensore però fa cenno di no, vuole restare in campo convinto di potercela fare e ferma il suo allenatore. E allora ecco che Allegri, capendo la confusione sulla panchina bianconera insiste con Leao, che però lo fa infuriare non poco: "Rafa devi tagliare dentro che cammina". Ma non è tutto, nel finale Allegri si concentra totalmente sul portoghese nel tentativo di svegliarlo.

Rugani distrutto dai crampi in campo.

"Dai Rafa proteggi ‘sta palla" grida ancora dalla panchina il tecnico livornese nel tentativo di tenere alta l'attenzione del giocatore che nel frattempo aveva sbagliato un gol a porta praticamente vuota a mezzo metro dalla rete. Ma la Juventus attacca e con l'ingresso in campo di Openda diventa ancora più pericolosa e così Allegri nota l'atteggiamento sbagliato dello stesso Leao in campo e urla ancora: "Tornaaaa!". Al termine della partita, ancor prima del fischio finale, Allegri guadagna lo spogliatoio letteralmente infuriato.