Allegri si gode la vittoria a Nantes e fa pace a Sky: “Poi passa messaggio che mi piace vincere 1-0” Massimiliano Allegri si gode il passaggio agli ottavi di Europa League dopo la vittoria della Juventus in casa del Nantes per 3-0.

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri è raggiante dopo la vittoria della Juventus in casa del Nantes e si gode il passaggio agli ottavi di Europa League. Al termine della sfida contro i francesi l'allenatore bianconero ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Sono contento della prestazione, non era una partita facile dopo il risultato dell'andata. Qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, è normale che bisogna migliorare la velocità del passaggio, dobbiamo capire che come accaduto nei gol, solo usando tutto il campo abbiamo dei vantaggi".

Parole d'elogio per Angel Di Maria, autore della tripletta che ha deciso il match: "Lui è un campione ed è diverso dagli altri. Per lui è tutto semplice, alza il livello della squadra e tutti gli altri sono più tranquilli. Vede delle cose che gli altri non vedono. Lui appartiene alla categoria dei campioni".

Allegri si è soffermato anche sulla stagione in generale dei bianconeri: "Non è che perché siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l'Europa League. Non lo è, ma abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo, così come in campionato. Stiamo cercando di arrivare ovunque piano piano. A parte il Napoli che fa un campionato a sé, la squadra si sta comportando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, ma abbiamo fatto 47 punti in campionato, saremmo alla pari con l'Inter. Siamo in semifinale di Coppa Italia, poi è normale che vedere la Juve a 32 punti fa strano. Ma vedo la stagione più che positiva, è mancato Pogba, è mancato Di Maria, Vlahovic, Bonucci, Cuadrado, ma abbiamo trovato dei giovani interessanti. Ora stanno rientrando tutti e ci sarà bisogno di tutti. Non snobberemo né il campionato e né l'Europa League".

L'allenatore della Juve ha concluso il suo intervento con il chiarimento dopo lo sfogo della scorsa settimana a Sky: "Stefano (De Grandis, ndr) mi dispiace, ma se era un altro capitava lo stesso. O capitava a te o un altro, al primo che diceva quella roba lì ci cascava dentro. Ne acchiappi uno per ammazzarne cento. Non fare il permaloso. Perché poi passa il messaggio che a me piace vincere 1-0, oggi sul 3-0 mi arrabbiavo perché sbagliavamo i passaggi…".