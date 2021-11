“Allegri lo deve aiutare la Madonna o un enologo”: Cassano sa come risolvere i problemi della Juve Dopo la disfatta della Juventus in casa del Chelsea, Massimiliano Allegri non ha fatto drammi anzi si è speso in complimenti per la sua squadra. Parole che hanno fatto esplodere Antonio Cassano: “Non ci puoi prendere per il culo”.

A cura di Paolo Fiorenza

La Juventus si rituffa nel campionato dopo la scoppola incassata in Champions League contro il Chelsea: un 4-0 senza appello che rappresenta una delle peggiori sconfitte della squadra bianconera in campo europeo. La Juve già era qualificata e nel dopo partita Massimiliano Allegri si è mostrato molto sereno nel giudicare la prestazione dei suoi uomini: nessun dramma né processi, anzi per la squadra sono arrivati "i complimenti per aver passato il turno". Nell'analisi del tecnico livornese la Juventus a Stamford Bridge "ha fatto un bel primo tempo", insomma si volta pagina senza scossoni e si pensa all'Atalanta.

Parole che hanno fatto sbottare Antonio Cassano nel suo abituale intervento sulla Bobo TV: "La cosa più sconcertante, non so se avete sentito le dichiarazioni, ha detto "abbiamo fatto un buon primo tempo"! O vuoi prendere per il culo chi non ha mai giocato a calcio, gli incompetenti, bene, quello lo puoi fare, ma i tifosi hanno gli occhi e soprattutto noi siamo attenti, vediamo le partite. Un buon primo tempo?!? L'altro giorno se la partita finiva 9-0 dovevano dire anche grazie, una roba impressionante, non hanno fatto una mezza uscita, solo una volta Locatelli ha imbucato Morata. A livello di ritmo, di occasioni, di idee, li ha squarciati".

Cassano ci va giù durissimo con Allegri: "La Juve è preoccupante, caro Max non puoi andare avanti così, o ti dai una mossa in avanti oppure vai di male in peggio. Avete visto come li sta facendo giocare, con due centrocampisti centrali che fanno gli esterni, è follia, follia, follia. E rompono i coglioni a Morata? Poverino, cosa deve fare, l'altro giorno è l'unico che ha avuto mezza occasione. Se tu metti Mbappé a 70 metri dalla porta, uno contro cinque, che quando parti sei tu da solo contro gli altri… ma ragazzi è una follia. Io voglio dire alla gente, agli juventini e agli altri tifosi, noi qui non ce l'abbiamo con nessuna squadra e tantomeno con la Juve, noi analizziamo. Ragazzi, vi dovete svegliare, dovete cominciare a capire che questa squadra, la Juve, non può giocare così".

L'ex Pibe di Bari Vecchia è sarcastico nel consigliare alla Juve e ad Allegri come uscire dal momento difficile, serve l'aiuto di qualcuno: "Quando ho sentito Allegri l'altro giorno, giuro che ho cambiato canale… "abbiamo fatto un buon primo tempo", per me è follia. Poi guadagnerà 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni… Qualcuno lo deve aiutare, la Madonna l'aiuta… lo psicologo, lo psichiatra, può darsi che arriverà uno dell'enoteca che lo fa bere… Non c'è alternativa ad aiutarlo, perché se le idee sono queste… Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire, per dare un gioco, la Juve ha fatto l'errore più grande che poteva fare a prendere Max".