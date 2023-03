Allegri ‘cancella’ la penalizzazione della Juve: “Vincere con la Samp per staccare l’Inter” Allegri in conferenza stampa prima di Juventus-Sampdoria ha parlato della possibilità dei bianconeri di conquistare punti importanti in classifica senza pensare alla penalizzazione.

A cura di Marco Beltrami

Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Juventus-Sampdoria ha sottolineato quella che è una grande possibilità per i bianconeri. Il tecnico pur evidenziando le difficoltà nascoste nella partita contro il fanalino di coda, ha messo da parte la penalizzazione pensando ad una classifica "normale". Battendo gli uomini di Stankovic nel posticipo la Juventus sarebbe seconda, staccando l'Inter ed eventualmente la Lazio.

Le parole del tecnico sono arrivate dopo il verdetto del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso della FIGC sulla famosa Carta Covisoc, su cui punta la difesa della Juventus per annullare il meno 15. Allegri non ha voluto fare riferimento comunque a queste cose, ma solo al campo: ""È una partita molto importante per la classifica del campionato, per la prima volta potremo andare secondi in classifica. Perché la nostra classifica è quella in cui abbiamo 50 punti, lo dico e lo ripeto. E noi lavoriamo su quello. Domani abbiamo la possibilità di andare tre punti sopra l’Inter che è la cosa che conta. Su questo dobbiamo lavorare".

Entrando nello specifico, come sta lavorando la Juventus con la spada di Damocle della penalizzazione? Quanto pesa sulla squadra? Allegri comunque ribadisce quella che è la sua visione delle cose: "Non è né un ostacolo, né uno stimolo. Noi sul campo bisogna fare i punti che servono. Vincere il campionato è impossibile, ma siamo nella condizione sul campo di poter domani di prendere un pezzettino di vantaggio sull’Inter, poi ripeto quello che succede fuori a noi non interessa".

Per quanto riguarda invece Juventus-Sampdoria, Allegri dimostra di avere ancora tanti dubbi di formazione. Una cosa è certa, Pogba tornerà a disposizione e Perin e Vlahovic saranno titolari: "Pogba è a disposizione, non è perché siccome ha fatto ritardo e non ha giocato contro il Friburgo ora non è a disposizione. La formazione non l’ho ancora decisa. Ce ne sono due che giocano sicuramente: il rientro di Perin che gioca e l’attaccante che è Vlahovic".