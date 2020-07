Botta e risposta durante Spal-Inter tra l'arbitro romano Giua e il cileno Alexis Sanchez. Un battibecco classico che, però, non essendoci i tifosi sugli spalti si è sentito distintamente. L'ex dell'Arsenal va giù a metà campo, chiede il fallo e quasi se lo chiama. L'arbitro si avvicina e gli dice: "Non iniziare a chiamare i falli da solo altrimenti sono costretto ad ammonirti".

Sanchez rimproverato da Giua

L'attaccante cileno viene schierato da Conte ancora dal primo minuto, Lukaku è fuori e al fianco di Lautaro c'è Sanchez, che sta attraversando un grande momento di forma, e sin dall'inizio è stato bersagliato dai calciatori della Spal. Dopo aver subito il terzo fallo nell'arco di dieci minuti il sudamericano si infastidisce, resta a terra e di fatto si prende una punizione, ben prima del benestare dell'arbitro che quando si avvicina a Sanchez, sempre per terra, al cileno dice chiaro e tondo che non deve arbitrarsi da solo, perché quello non è il suo compito. Il giocatore di proprietà del Manchester United risponde, ma poi si rialza e continua a giocare, come se nulla fosse successo.

