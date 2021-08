Al Milan basta Brahim Diaz: la Sampdoria si arrende e perde Gabbiadini Il Milan vince all’esordio in Serie A in casa della Sampdoria. Prestazione positiva dei rossoneri che dopo aver sbloccato in apertura il match con Brahim Diaz, sono stati bravi a resistere al ritorno dei blucerchiati. Ulteriore nota stonata per la Samp il grave infortunio di Gabbiadini alla caviglia.

A cura di Marco Beltrami

Prima vittoria stagionale per il Milan sul campo della Sampdoria. Il posticipo del lunedì che chiude la 1a giornata di Serie A è dei rossoneri, grazie al gol in apertura di Brahim Diaz. Match non semplice per la formazione di Pioli, brava a metterlo sui binari giusti resistendo poi al ritorno della compagine di D'Aversa. Buone notizie dai neoacquisti Giroud, molto generoso, e Maignan, che si è dimostrato molto sicuro tra i pali. Ulteriore nota stonata per la Samp il grave infortunio di Gabbiadini.

Il Milan ha avuto il merito di partire forte trovando il vantaggio dopo 10′ con Brahim Diaz, ribattezzato "Diez" per la nuova maglia numero 10, imbeccato da Calabria. Il 22enne ha approfittato di un doppio errore di Augello prima e Audero (eccezionale in apertura su Leao) poi. Ritmi alti in campo, non consoni per un match d'avvio stagione e non mancano le occasioni anche per la Sampdoria. L'unico vero pericolo per l'attento Maignan è arrivato da una punizione di Gabbiadini che l'erede di Donnarumma ha deviato sulla traversa.

L'attaccante è stato l'uomo più pericoloso dei suoi, anche nella ripresa, prima di lasciare in campo per un grave infortunio alla caviglia. Una sfida rimasta gradevole anche per la generosità dei blucerchiati che hanno provato a cercare il pareggio senza troppa fortuna, con la palla gol più limpida capitata sui piedi di Verre. Il Milan dal canto suo, con il neoacquisto Florenzi in campo, ha gestito il risultato senza riuscire più ad impensierire i padroni di casa che comunque alla fine si sono arresi. Tre punti pesantissimi per la squadra di Pioli che inizia la sua stagione nel migliore dei modi sulla scia dell'ottima annata scorsa. Non l'avvio che sognava D'Aversa che ora probabilmente avrà bisogno anche di un rinforzo nel suo reparto offensivo.