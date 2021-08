Brutto infortunio per Gabbiadini in Samp-Milan: l’attaccante lascia il campo in lacrime Grave infortunio per Manolo Gabbiadini nel secondo tempo della sfida tra la sua Sampdoria e il Milan. Il centravanti della formazione blucerchiata è ricaduto male con la caviglia sinistra che si è girata in maniera innaturale. L’ex Napoli ha capito subito l’entità del guaio fisico e infatti ha lasciato il campo in lacrime.

A cura di Marco Beltrami

Manolo Gabbiadini ha rimediato un brutto infortunio nel corso di Sampdoria-Milan. Le sensazioni sono tutt'altro che positive, visto che il centravanti ha chiesto immediatamente il cambio e prima di lasciare il campo sostituito da Verre, si è lasciato andare alle lacrime, letteralmente inconsolabile. Il problema alla caviglia sembra molto serio e si preannuncia un lungo stop.

È andato a contrasto con Kjaer Manolo Gabbiadini, uno dei migliori della Sampdoria contro il Milan. L'attaccante nel ricadere ha messo malissimo la caviglia sinistra. Torsione innaturale per l'articolazione della punta che subito si è accasciato al suolo, molto dolorante. Immediatamente richiamata l'attenzione dello staff medico della formazione ligure che ha accompagnato Gabbiadini fuori dal campo. Inutile provare a rimettere in sesto il ragazzo, con l'entità dell'infortunio apparsa seria. Accasciatosi nella zona di campo a ridosso dei tabelloni pubblicitari, Gabbiadini ha iniziato a piangere a dirotto.

Il centravanti che nella sua carriera ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, è stato consolato da un componente dello staff medico. Le prime indicazioni provenienti dallo spogliatoio di Marassi non sono delle migliori: distorsione alla caviglia, e esami strumentali in programma nelle prossime ore per Gabbiadini. La speranza per lui e per la Samp che non si tratti di un problema estremamente grave e che lo stop non sia lunghissimo. D'altronde l'attaccante stasera era stato uno dei più in palla e in due occasioni aveva messo i brividi a Maignan, in particolare con un calcio di punizione deviato dall'estremo difensore sulla traversa. Attese comunicazioni ufficiali del club blucerchiato.