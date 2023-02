Aguero scommette sul Manchester e vince una cifra da capogiro: “Vamos City” Il successo del Manchester City sull’Arsenal è stato pesantissimo per il destino della Premier League ed ha fatto felice pure il Kun Aguero che aveva puntato un’ingente somma sul City ed ha portato a casa 20 mila dollari.

A cura di Alessio Morra

Il legame tra Aguero e il Manchester City non si è spezzato nonostante l'addio dell'estate 2021. Non poteva essere altrimenti. L'argentino è il miglior bomber all time del club con 260 gol, e ha messo la sua firma su cinque degli otto titoli vinti in Premier League. Il Kun è rimasto un tifoso dei Citizens e spesso ha usato parole dolci per Guardiola e i suoi ex compagni. L'ex bomber è talmente convinto dei mezzi dei suoi ex compagni di squadra che ha scommesso una cifra importante sulla vittoria del Manchester City sull'Arsenal, ed ha portato a casa una discreta cifra.

Mercoledì sera sono scesi in campo all'Emirates l'Arsenal e il Manchester City. Una sfida che aveva un peso specifico enorme nella lotta per il titolo della Premier League. I Gunners avevano 3 punti di vantaggio (e pure una partita in meno), il City sapeva di giocarsi molto e al termine di una splendida partita ha conquistato i tre punti. Hanno segnato De Bruyne e Nketiah nel primo tempo, Grealish e Haaland nella ripresa. Con il norvegese scatenato in campo e fuori. Ora le due squadre hanno gli stessi punti, londinesi sempre con una partita in meno.

I calciatori del Manchester City festeggiano il successo all’Emirates (3–1) che riapre la Premier League.

Il match è stato teso, con un alterco vivace tra Arteta e De Bruyne. Ma quando è finita la partita l'armonia è tornata, anche se naturalmente da un lato c'era gioia e dall'altro enorme delusione. Perché l'Arsenal ha dilapidato un vantaggio di 8 punti e ora l'inerzia sembra più dalla parte della squadra che ha vinto quattro degli ultimi cinque campionati.

Arsenal-Manchester City aveva un pronostico incerto. Ma il Kun Aguero era convinto che la sua ex squadra riuscisse a conquistare il successo e per questo ha deciso di scommettere un'ingente somma sul successo del City.

Pep Guardiola ha battuto il suo amico Mikel Arteta.

Ha puntato 8.000 dollari e ne ha vinti praticamente 20 mila! E come minimo ora dovrà offrire un aperitivo, o una birra visto che si parla di calcio inglese, ai suoi vecchi compagni e in particolare ai tre goleador: De Bruyne, Grealish e Haaland che hanno materialmente prodotto il 3-1.