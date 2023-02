Arteta fa il furbo, De Bruyne perde le staffe e reagisce male: mani addosso e parole pesanti In Arsenal-Manchester City De Bruyne particolarmente su di giri, prima ha litigato con Arteta e poi ha risposto con una provocazione ai tifosi di casa.

Con la vittoria pesantissima sul campo dell'Arsenal, il Manchester City ha di fatto riaperto la corsa al titolo della Premier. Considerando l'importanza dei punti in palio nello scontro diretto era lecito aspettarsi un'atmosfera incandescente all'Emirates, e così è stato. Tra i più "caldi", uno che di solito si contraddistingue per un atteggiamento impeccabile, ovvero Kevin De Bruyne che oltre a segnare il gol dell'iniziale vantaggio della squadra di Guardiola si è reso protagonista prima di un battibecco plateale con il manager avversario Arteta e poi di un botta e risposta tra campo e social con i tifosi dei Gunners.

Il primo episodio è andato in scena sul punteggio di 1-1, con l'Arsenal che era riuscito a pareggiare il gol dello 0-1 segnato proprio da De Bruyne. Il faro del centrocampo del Manchester City stava cercando di recuperare un pallone uscito nei pressi della panchina dei padroni di casa, ma qualcosa è andato storto. Quando il belga si è fiondato sulla sfera, il tecnico dell'Arsenal con il corpo gli si è messo davanti quasi proprio come faceva quando giocava. Un tentativo di protezione di palla, per impedire a De Bruyne di far ripartire immediatamente l'azione.

A quel punto l'ex di Chelsea e Wolfsburg molto arrabbiato ha messo le mani addosso allo spagnolo e con uno spintone lo ha allontanato. Le telecamere hanno immortalato anche uno scambio al vetriolo tra i due che si conoscono bene: Arteta per tre stagioni ha allenato De Bruyne, in qualità di vice di Pep Guardiola. Una brutta scena che si è conclusa con il centrocampista che ha puntato un dito in faccia all'allenatore dei Gunners, prima dell'intervento degli ufficiali e di altri giocatori a raffreddare gli animi.

Una serata particolare per De Bruyne che comunque alla fine è uscito vincitore, come tutti i suoi compagni. A proposito di uscite, forse anche per questo siparietto con Arteta, il calciatore è stato beccato con particolare insistenza dai tifosi dell'Arsenal. Al momento del cambio le cose sono degenerate, e si è verificato un fitto lancio di bicchieri di birra nei confronti del ragazzo. Quest'ultimo con fare spavaldo è uscito facendo il giro proprio sotto il settore più caldo dei biancorossi, con un'espressione di sfida e quasi ad invitare ad intensificare il lancio.

Nel post-partita poi dopo aver festeggiato la vittoria, ancora uno sfottò. De Bruyne ha postato nelle sue stories di Instagram una doppia immagine della sua uscita: nella prima provocatoriamente fa finta di chiedere una birra ai suoi rivali e poi quando questi gliela lanciano, ecco il ringraziamento. Un modo particolare per celebrare una delle vittorie più pesanti della stagione.